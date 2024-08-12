Магнитные бури 12 августа - прогноз для метеозависимых

Метеозависимые в опасности — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитные бури 12 августа будут сохранять опасность для людей. Магнитосфера земного шара находится в возбужденном состоянии, что повлияет на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 12 августа
За последние 24 часа солнечная активность была высокой. На Солнце произошло 10 С-вспышек и четыре М-вспышки — средние из больших вспышек, которые способны вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли, и вызвать солнечный радиоактивный вихрь.
Сегодня уровень геомагнитного поля будет колебаться от нестабильного уровня до сильного шторма. Солнечная активность будет умеренной со средней вероятностью Х-вспышек.
Солнечная активность на 12 августа
- вероятность малого геомагнитного шторма — 35%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 20%;
- вероятность вспышек М-класса — 80%;
- вероятность вспышек Х-класса — 30%
- количество солнечных пятен — 75.
Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым
Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие метеозависимых, людей преклонного возраста, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.
Во время магнитных бурь проявляются следующие симптомы:
- высокая температура;
- повышенное или пониженное давление;
- сонливость и слабость;
- головные боли;
- боли в спине, мышцах и суставах;
- бессонница;
- головокружение.
Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на себя, следует прибегнуть к следующим действиям:
- больше отдыхать;
- отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
- соблюдать нормальный режим дня;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- регулярно и правильно питаться;
- не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь и не курить;
- высыпаться — спать не менее 7-8 часов;
- больше гулять и получать хорошие эмоции.
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