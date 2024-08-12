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Метеозависимые в опасности — прогноз магнитных бурь на сегодня

12 августа 2024 13:32
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 12 августа - прогноз для метеозависимых
Женщина страдает от отрицательного воздействия магнитных бурь. Иллюстративное фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнитные бури 12 августа будут сохранять опасность для людей. Магнитосфера земного шара находится в возбужденном состоянии, что повлияет на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 12 августа

За последние 24 часа солнечная активность была высокой. На Солнце произошло 10 С-вспышек и четыре М-вспышки — средние из больших вспышек, которые способны вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли, и вызвать солнечный радиоактивный вихрь.

Сегодня уровень геомагнитного поля будет колебаться от нестабильного уровня до сильного шторма. Солнечная активность будет умеренной со средней вероятностью Х-вспышек.

Солнечная активность на 12 августа

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 35%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 20%;
  • вероятность вспышек М-класса — 80%;
  • вероятность вспышек Х-класса — 30%
  • количество солнечных пятен — 75.
магнитные бури 12 августа
Девушка страдает магнитной бурей. Источник: freepik

Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие метеозависимых, людей преклонного возраста, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.

Во время магнитных бурь проявляются следующие симптомы:

  • высокая температура;
  • повышенное или пониженное давление;
  • сонливость и слабость;
  • головные боли;
  • боли в спине, мышцах и суставах;
  • бессонница;
  • головокружение.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на себя, следует прибегнуть к следующим действиям:

  • больше отдыхать;
  • отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
  • соблюдать нормальный режим дня;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • регулярно и правильно питаться;
  • не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь и не курить;
  • высыпаться — спать не менее 7-8 часов;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции.

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