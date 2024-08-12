Магнитные бури 12 августа - прогноз для метеозависимых

Женщина страдает от отрицательного воздействия магнитных бурь. Иллюстративное фото: freepik

Магнитные бури 12 августа будут сохранять опасность для людей. Магнитосфера земного шара находится в возбужденном состоянии, что повлияет на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 12 августа

За последние 24 часа солнечная активность была высокой. На Солнце произошло 10 С-вспышек и четыре М-вспышки — средние из больших вспышек, которые способны вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли, и вызвать солнечный радиоактивный вихрь.

Сегодня уровень геомагнитного поля будет колебаться от нестабильного уровня до сильного шторма. Солнечная активность будет умеренной со средней вероятностью Х-вспышек.

Солнечная активность на 12 августа

вероятность малого геомагнитного шторма — 35%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 20%;

вероятность вспышек М-класса — 80%;

вероятность вспышек Х-класса — 30%

количество солнечных пятен — 75.

Девушка страдает магнитной бурей. Источник: freepik

Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие метеозависимых, людей преклонного возраста, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.

Во время магнитных бурь проявляются следующие симптомы:

высокая температура;

повышенное или пониженное давление;

сонливость и слабость;

головные боли;

боли в спине, мышцах и суставах;

бессонница;

головокружение.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на себя, следует прибегнуть к следующим действиям: