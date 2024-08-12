Прогноз погоды в Украине на сегодня, 12 августа — ряд областей в опасности

Ряд областей охватит опасность — синоптики объявили чрезвычайный уровень сегодня
Погода в Украине в понедельник, 12 августа, будет сухая и солнечная. Синоптики предупреждают о возможных грозовых дождях в Черниговской, Сумской, Харьковской и других областях. Также в ряде регионов объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Температура воздуха не поднимется выше +26 °C, теплее будет разве что на юге.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Украине 12 августа
По прогнозу синоптиков, в Украине будет преобладать переменная облачность, на северо-востоке пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +11...+16 °C, днем +21...+26 °C;
- на юге ночью +17...+22 °C, днем +26...+31 °C;
- в Киеве ночью +14...+16 °C, днем +22...+24 °C.
В Укргидрометцентре предостерегают чрезвычайный уровень пожарной опасности 12 августа в Крыму, восточных, большинстве южных и центральных областях, а также в Житомирской, Волынской и Черновицкой.
Прогноз погоды от Наталки Диденко 12 августа
"В понедельник Украина расположится между двумя циклоническими системами. Одна — к северу от Ирландии, другая — к северо-востоку. А от Скандинавии через центр Европы до Балкан вытянулась масштабная зона высокого атмосферного давления, где будет преобладать сухая погода. Украина будет относиться к зоне влияния антициклона — поэтому понедельник окажется повсюду сухим, более солнечным", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.
Однако, по ее словам, ночью и утром на севере и северо-востоке иногда возможны дожди. Температура воздуха будет составлять в течение дня +24...+29 °C, на юге — +28...+32 °C.
В Киеве будет сухо, разве ночью возможен дождь и порывистый северо-западный ветер. Воздух прогреется до +25 °C.
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