Прогноз погоды в Украине на 12-18 августа

Люди на пляже в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Александр Гончаров

Синоптики прогнозируют кратковременное похолодание в Украине в начале недели. А уже с середины следует ожидать возвращения жары. Особенно высокие температурные показатели будут фиксироваться в южных областях местами до +38 °C.

Украинский гидрометеорологический центр публикует прогноз на период с 12 по 14 августа.

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Карта Украины на 14 августа. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине на 12-14 августа.

По данным Укргидрометцентра, 12-14 августа осадков не ожидается, лишь на северо-востоке страны местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +10...+16 °C, на юге страны +16...+22 °C, днем +20...+26 °C, в южной части 13-14 августа и в Закарпатье +25...+31 °C.

Карта циклонов от Натальи Диденко. Фото: скриншот

Погода от Наталки Диденко

В понедельник Украина расположится между двумя циклоническими системами. Одна севернее Ирландии, другая на северо-востоке. От Скандинавии через центр Европы до Балкан вытянулась масштабная зона высокого атмосферного давления, где будет преобладать сухая погода.

"Украина будет принадлежать зоне влияния антициклона — поэтому понедельник окажется повсюду сухим, более солнечным. Разве в ближайшую ночь и завтра утром есть вероятность локальных дождей в северных областях и на северо-востоке", — пишет Диденко.

По прогнозу Диденко, повышение температуры воздуха возможно с 16-17 августа.

Погода от Игоря Кибальчича на 12-18 августа.

В первой половине следующей недели ожидается кратковременный период похолодания, который будет связан с усиленным поступлением воздушных масс из районов Скандинавского полуострова. Наиболее ощутимое снижение температуры произойдет в северных и западных областях страны.

Но уже с середины недели и в выходные вернется жаркая погода из юго-западной Европы. Особенно высокие температурные показатели будут фиксироваться в южных областях местами до +38 °C. Существенных осадков в течение всей недели не ожидается.

В понедельник, 12 августа, в Украине преимущественно без осадков, ночью местами в северных регионах, а также в Полтавской и Харьковской областях возможны небольшие кратковременные дожди. В Карпатах и Прикарпатье ночью и утром туманы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °C, в юго-восточной части страны +16…+21 °C; днем +22…+27 °C, в Закарпатье, в центральных и южных областях +28…+33 °C.

Во вторник, 13 августа, ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Сумской области днем возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °C, в южных, центральных и восточных областях +16…+21 °C; днем +22…+27 °C, в Закарпатье, в центральных и южных областях +28…+33 °C.

В среду, 14 августа, по всей территории Украины ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 °C, в южных областях и в Крыму +15…+20 °С; днем +24…+29 °C, в Закарпатье и юге страны +29…+31 °С.

В четверг, 15 августа, сохранится солнечная и сухая погода во всех регионах страны, лишь днем в Карпатах пройдут кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °C; днем +26...+31 °C; в Закарпатье, Прикарпатье и юге страны +28…+33 °C.

В пятницу, 16 августа, продлится период сухой и малооблачной погоды по всей Украине, лишь в Карпатах местами пройдут небольшие грозовые дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °C; днем +26...+31 °C; в Закарпатье, Прикарпатье и юге страны +28…+33 °C.

В субботу, 17 августа, по всей территории Украины осадков не ожидается. В Карпатском регионе ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °C, днем +29…+34 °C, в юго-западной части страны местами +35…+37 °C.

В воскресенье, 18 августа, в Карпатах пройдут кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 °C, днем +30…+35 °C, на юге местами +36…+38 °C.