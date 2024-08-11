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Завтра в отдельных областях пройдут дожди — прогноз Укргидрометцентра

11 августа 2024 17:32
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра, 12 августа.
Ребенок под дождем. Иллюстративное фото: Вечірній Київ
Светлана Силенко - Редактор

В Украине в понедельник, 12 августа, ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Столбики термометров достигнут отметки +31 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода в Украине 12 августа

Завтра в Украине прогнозируют переменную облачность без осадков. В то же время, только в северо-восточных областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой.

Ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит +11...+16 °С, днем +21...+26 °С. В южной части страны ночью будет +17...+22 °С, днем +26...+31 °С.

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Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 12 августа

В понедельник в Киевской области прогнозируют переменную облачность без осадков. В то же время, будет северо-западный ветер, скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха в регионе ночью будет колебаться в пределах +11...+16 °С, днем +21...+26 °С. В Киеве ночью будет +14...+16 °С, днем +22...+24 °С.

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