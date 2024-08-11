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Жара +33 °С и дожди — синоптики предостерегли ряд областей об опасности сегодня

11 августа 2024 04:30
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 11 августа, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко
Пожилые люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине в воскресенье, 11 августа, будет переменно облачной. Днем в Карпатах местами небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Об этом в субботу, 10 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Прогноз погоды в Украине на 11 августа.
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура ночью будет +12...+17 °С, а на юге страны +17...+22 °С. Днем воздух прогреется до +22...+27 °С, а в южных и восточных областях до +28...+33 °С.

Карта температур в Украине 11 августа
Карта температур от Укргидрометцентра

В Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 7–12 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью составит +12...+17 °С, а днем +22...+27 °С. В столице ночью столбики термометров опустятся до +15...+17 °С, а днем поднимутся до +24...+26 °С.

Предупреждение о пожарной опасности

Пожарная опасность в Украине. Карта по состоянию на 12 августа
Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В Крыму, восточных, большинстве южных и центральных, Сумской и Житомирской областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности, а в понедельник, 12 августа, пожарная опасность будет еще и в Волынской и Черновицкой областях.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика, в воскресенье, 11 августа, утром возможны дожди в Полтавской и Киевской областях. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

Температура воздуха в большинстве областей будет +24...+29 °С, а на юге +28...+32 °С.

В Киеве возможны локальные дожди, однако солнца тоже будет достаточно. Температура воздуха составит около +26 °С.

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