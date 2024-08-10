Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Местами туман и дожди — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня arrow

Местами туман и дожди — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

10 августа 2024 04:30
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на субботу, 10 августа, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко
Люди идут под дождем. Фото иллюстративное: vechirniy.kyiv.ua
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине в субботу, 10 августа, будет переменно облачной. Ночью в большинстве западных, северных и центральных областей, а днем по всей Украине, кроме востока и запада, местами кратковременные дожди, местами грозы.

Об этом в пятницу, 9 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 10 августа

Прогноз погоды в Украине на 12 августа
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью и утром в западных областях местами туман. Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью +14–19 °С, на побережье морей до +22 °С, днем +23–28 °С, в восточных, южных областях и в Крыму +29–34 °С. На высокогорье Карпат ночью +10–15 °С, а днем +18–23 °С.

Карта температур в Украине 10 августа
Карта температур от Укргидрометцентра

В Киевской области переменная облачность, ожидается кратковременный дождь. Температура ночью будет +14...+19 °С, а днем +23...+28 °С. В Киеве ночью будет +16...+18 °С, а днем +24...+26 °С. Скорость преимущественно северо-западного ветра составит 5–10 м/с.

Предупреждение о пожарной опасности

Пожарная угроза в Украине. Карта по состоянию на 12 августа
Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В Крыму, восточных, большинстве южных и центральных, Сумской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. В воскресенье и понедельник, 11 и 12 августа, пожарная опасность будет еще и в Житомирской области, а 12 августа — в Волынской и Черновицкой областях.

Прогноз от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика, в субботу, 10 августа, дожди пройдут в Волынской и Ровенской областях, на севере, местами в центральной части, Одесской и Николаевской областях. На остальной территории Украины без существенных осадков.

Температура воздуха в большинстве областей Украины будет +24...+29 °С, на юге +28...+32 °С.

В Киеве локальные дожди, возможны грозы, но и солнца будет достаточно. Температура воздуха будет держаться в пределах +26 °С.

Также важные новости дня по теме:

погода Укргидрометцентр прогнозы прогноз погоды осадки погода в Украине температура воздуха

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

04:30 Временно непригодные к призыву — можно ли их забронировать

04:30 Местами туман и дожди — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

04:05 Украинские пловчихи Алексеевы заняли пятое место в технической программе дуэтов на Олимпиаде-2024

03:52 Новый удар Израиля — ликвидирован еще один командир ХАМАС в Ливане

03:26 В армии нужны украиноязычные люди с хорошей дикцией — кого приглашают в полк "Азов"

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

02:30 ТЦК может мобилизовать забронированного работника — когда есть риск

01:55 Победы спортсменов 14-го дня Олимпиады-2024 — как выглядит медальный зачет

01:53 В трех регионах РФ ввели режим контртеррористической операции из-за угрозы со стороны Украины

01:32 На Киевщине судили свидетеля Иеговы, который отказался мобилизоваться по религиозным убеждениям

01:21 Отсрочка от призыва — кто и почему потеряет ее в августе

04:30 Временно непригодные к призыву — можно ли их забронировать

04:30 Местами туман и дожди — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

04:05 Украинские пловчихи Алексеевы заняли пятое место в технической программе дуэтов на Олимпиаде-2024

03:52 Новый удар Израиля — ликвидирован еще один командир ХАМАС в Ливане

03:26 В армии нужны украиноязычные люди с хорошей дикцией — кого приглашают в полк "Азов"

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

02:30 ТЦК может мобилизовать забронированного работника — когда есть риск

01:55 Победы спортсменов 14-го дня Олимпиады-2024 — как выглядит медальный зачет

01:53 В трех регионах РФ ввели режим контртеррористической операции из-за угрозы со стороны Украины

01:32 На Киевщине судили свидетеля Иеговы, который отказался мобилизоваться по религиозным убеждениям

01:21 Отсрочка от призыва — кто и почему потеряет ее в августе

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

Text

23:24 Освобожденный защитник заявил, что власти должны любым путем вернуть пленных

Text

22:52 Офицер ВСУ поблагодарил Зеленского за возвращение из плена

Text

21:12 Нардеп спрогнозировал несколько сценариев развития событий в Курской области

Text

21:00 Военный ВСУ об ужасах в российском плену, издевательствах и освобождении — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиционирует себя как альтернативу США — Гриценко объяснила, что об этом свидетельствует

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

17:50 Паника среди россиян и отомстит ли Кремль за Курскую область — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Военный 47 ОМБр объяснил, какие преимущества Украина имеет из-за наступления на Курскую область

Text

16:53 Стоимость продуктов питания и обязательных платежей в Одессе — результаты опроса

Text

14:38 Через приложение Армия+ не стоит подавать некоторые документы — юрист объяснил почему

Text

13:00 Резкое повышение тарифов на газ в Украине и захват десятков сел в Курской области — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут