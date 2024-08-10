Прогноз погоды в Украине на субботу, 10 августа, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко

Люди идут под дождем. Фото иллюстративное: vechirniy.kyiv.ua

Погода в Украине в субботу, 10 августа, будет переменно облачной. Ночью в большинстве западных, северных и центральных областей, а днем по всей Украине, кроме востока и запада, местами кратковременные дожди, местами грозы.

Об этом в пятницу, 9 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью и утром в западных областях местами туман. Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью +14–19 °С, на побережье морей до +22 °С, днем +23–28 °С, в восточных, южных областях и в Крыму +29–34 °С. На высокогорье Карпат ночью +10–15 °С, а днем +18–23 °С.

Карта температур от Укргидрометцентра

В Киевской области переменная облачность, ожидается кратковременный дождь. Температура ночью будет +14...+19 °С, а днем +23...+28 °С. В Киеве ночью будет +16...+18 °С, а днем +24...+26 °С. Скорость преимущественно северо-западного ветра составит 5–10 м/с.

Предупреждение о пожарной опасности

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В Крыму, восточных, большинстве южных и центральных, Сумской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. В воскресенье и понедельник, 11 и 12 августа, пожарная опасность будет еще и в Житомирской области, а 12 августа — в Волынской и Черновицкой областях.

Прогноз от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика, в субботу, 10 августа, дожди пройдут в Волынской и Ровенской областях, на севере, местами в центральной части, Одесской и Николаевской областях. На остальной территории Украины без существенных осадков.

Температура воздуха в большинстве областей Украины будет +24...+29 °С, на юге +28...+32 °С.

В Киеве локальные дожди, возможны грозы, но и солнца будет достаточно. Температура воздуха будет держаться в пределах +26 °С.