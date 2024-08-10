Прогноз погоди в Україні на суботу, 10 серпня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко

Люди йдуть під дощем. Фото ілюстративне: vechirniy.kyiv.ua

Погода в Україні в суботу, 10 серпня, буде мінливо хмарною. Уночі в більшості західних, північних та центральних областей, а вдень по всій Україні, крім сходу та заходу, місцями короткочасні дощі, подекуди грози.

Про це в п'ятницю, 9 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 10 серпня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі та вранці у західних областях місцями туман. Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі +14–19 °С, на узбережжі морів до +22 °С, вдень +23–28 °С, у східних, південних областях та в Криму +29–34 °С. На високогір'ї Карпат вночі +10–15 °С, а вдень +18–23 °С.

Карта температур від Укргідрометцентру

На Київщині буде мінлива хмарність, очікується короткочасний дощ. Температура вночі становитиме +14...+19 °С, а вдень +23...+28 °С. У Києві вночі буде +16...+18 °С, а вдень +24...+26 °С. Швидкість переважно північно-західного вітру становитиме 5–10 м/с.

Попередження про пожежну небезпеку

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У Криму, східних, більшості південнних та центральних, Сумській областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У неділю та понеділок, 11 та 12 серпня, пожежна небезпека буде ще й у Житомирській області, а 12 серпня — у Волинській і Чернівецькій областях.

Прогноз від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині, у суботу, 10 серпня, дощі пройдуть у Волинській і Рівненській областях, на півночі, місцями в центральній частині, Одеській і Миколаївській областях. На решті території України без істотних опадів.

Температура повітря в більшості областей України буде +24...+29 °С, на півдні +28...+32 °С.

У Києві локальні дощі, можливі грози, але й сонця буде достатньо. Температура повітря триматиметься в межах +26 °С.