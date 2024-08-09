Прогноз погоди від Укргідрометцентру на завтра, 10 серпня

Люди йдуть під дощем. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні у суботу, 10 серпня, очікується хмарна погода. Вночі в деяких областях пройде дощ, а вдень температура повітря становитиме в середньому +23...+28 °С.

Про це повідомив Укргідрометцентр у Facebook.

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Погода в Україні 10 серпня

Вночі у більшості західних, північних та центральних областей місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Також опади прогнозують вдень в усіх областях України, окрім сходу та заходу.

Водночас вночі та вранці у західних областях місцями буде туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14...+19 °С, на узбережжі морів до +22 °С. Вдень +23...+28 °С, у східних, південних областях та в Криму +29...+34 °С. На високогір'ї Карпат вночі буде +10...+15 °С, а вдень — +18...+23 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 10 серпня

Завтра в Київській області буде мінлива хмарність та короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря на Київщині вночі становитиме +14...+19 °С, вдень +23...+28 °С. У Києві вночі очікується +16...+18 °С, вдень +24...+26 °С.

Пожежна небезпека в Україні 10 серпня

Протягом 10-12 серпня в Криму, східних, більшості південних, центральних та Сумській областях прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також це стосується і Житомирської, Волинської та Чернівецької областей.