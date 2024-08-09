Прогноз погоди на завтра 10 серпня від народного синоптика Наталки Діденко

Деякі області України щедро заливатимуть дощі — народний синоптик Діденко пояснила, де чекати
У суботу, 10 серпня, у деяких областях України пройдуть грозові дощі. Проте більшість регіонів все ж залишаться під впливом сухої та комфортної погоди.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні на 10 серпня
Синоптик попередила українців, що 10 серпня у Волинській, Рівненській, Одеській та Миколаївській області пройдуть дощі, подекуди з грозами.
Діденко підкреслила, що на решті території України без істотних опадів.
За її словами, температура повітря у більшості областей України становитиме +24...+29°C, на півдні +28...+32°C.
Погода у Києві на 10 серпня
У Києві прогнозуються локальні дощі, можливі грози.
"Але й сонця буде достатньо. Температура повітря коливатиметься близько +26°C ", — додала народний синоптик.
Діденко зауважила, що спека в Україні посилиться вже з 15 серпня.
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