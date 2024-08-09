Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Самопочуття штормитиме не на жарт — прогноз магнітних бур на сьогодні arrow

Самопочуття штормитиме не на жарт — прогноз магнітних бур на сьогодні

9 серпня 2024 13:20
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 9 серпня — прогноз для метеозалежних
Магнітні бурі вплинули на самопочуття жінки. Фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Протягом останніх 24 годин на Сонці сталося десять спалахів, тому у п'ятницю, 9 серпня, на Землі очікується магнітна буря. Вона сягне індексу потужності шести балів, що відповідає середньому рівню. 

Про це повідомляє Meteoprog

Читайте також:

Магнітні бурі 9 серпня

Зазначається, що за останню добу на Сонці сталися шість спалахів класу С та чотири спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М4,9.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М4,9 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в п'ятницю геомагнітне поле буде від спокійного рівня по рівень сильного шторму. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.

Водночас викладачка Національного центру аерокосмічної освіти Людмила Марченко у коментарі Суспільному розповіла, що 9 серпня магнітна буря сягне індексу потужності шести балів, що відповідає середньому рівню. Найбільш потужні спалахи мають потужність 9 та 10 балів, розповіла астроном.

магнітні бурі 9 серпня
Жінка відчуває головний біль через магнітні бурі. Фото: freepik

Сонячна активність на 9 серпня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 35%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 20%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%
  • Кількість сонячних плям — 244.

Як захиститися від магнітних бур

Магнітні бурі негативно впливають на розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань, які інколи можуть мати фатальні наслідки.

Проте існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей:

  • не зловживайте кофеїном, тютюном та алкоголем;
  • зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуйтеся режиму дня;
  • більше гуляйте та отримуйте хороші емоції;
  • регулярно та правильно харчуйтеся;
  • більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних фізичних зусиль;
  • спіть не менше 7-8 годин на добу.

Також важливі новини дня по темі:

погода космос Сонце самопочуття магнітні бурі головний біль Земля

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:44 Чи питала Україна дозволу у Німеччини на застосування БМП Marder в Росії — ЗМІ розкрили деталі

Text

14:38 Через додаток Армія+ не варто подавати деякі документи — юрист пояснив чому

14:34 Доходи українців впали — як просіла українська зарплата у валюті

14:34 Фейкові додатки Резерв+ — Міноборони пояснило, як розпізнати підробку

14:32 Український спортсмен Середа вийшов у півфінал на Олімпіаді-2024 зі стрибків у воду

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

14:31 Коляденко вийшла до півфіналу Олімпіади-2024 — хто став суперницею українки

14:24 Вручення повісток на вулицях Одеси — що законно, а що ні

14:17 Прем'єр Саксонії закликав скоротити допомогу Україні

14:08 Росіяни атакували Константинівку на Донеччині — кількість жерт стрімко збільшується

13:55 Лузан та Рибачок принесли Україні срібну медаль на Олімпіаді-2024

14:44 Чи питала Україна дозволу у Німеччини на застосування БМП Marder в Росії — ЗМІ розкрили деталі

14:34 Доходи українців впали — як просіла українська зарплата у валюті

14:34 Фейкові додатки Резерв+ — Міноборони пояснило, як розпізнати підробку

14:32 Український спортсмен Середа вийшов у півфінал на Олімпіаді-2024 зі стрибків у воду

14:31 Коляденко вийшла до півфіналу Олімпіади-2024 — хто став суперницею українки

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

14:24 Вручення повісток на вулицях Одеси — що законно, а що ні

14:17 Прем'єр Саксонії закликав скоротити допомогу Україні

14:08 Росіяни атакували Константинівку на Донеччині — кількість жерт стрімко збільшується

13:55 Лузан та Рибачок принесли Україні срібну медаль на Олімпіаді-2024

13:54 Вибивав вигаданий борг та погрожував смертю — в Одесі затримали рекетира

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

Text

14:38 Через додаток Армія+ не варто подавати деякі документи — юрист пояснив чому

Text

13:00 Різке підвищення тарифів на газ в Україні та захоплення десятків сіл на Курщині — ефір День.LIVE

Text

11:38 Достатньо одного документа — юрист пояснив, як військовозобов'язаним повідомляти про бронювання

Text

08:00 Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

8 серпня 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Text

21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

Text

20:39 Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

Text

19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

Text

18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

8 серпня 2024

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

30 липня 2024

06:10 Пенсії з інвалідності — які нарахують мінімальні розміри виплат у серпні

31 липня 2024

06:10 Максимальні пенсії — який розмір та хто отримає у серпні