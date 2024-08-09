Магнітні бурі 9 серпня — прогноз для метеозалежних

Магнітні бурі вплинули на самопочуття жінки. Фото: freepik

Протягом останніх 24 годин на Сонці сталося десять спалахів, тому у п'ятницю, 9 серпня, на Землі очікується магнітна буря. Вона сягне індексу потужності шести балів, що відповідає середньому рівню.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 9 серпня

Зазначається, що за останню добу на Сонці сталися шість спалахів класу С та чотири спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М4,9.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М4,9 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в п'ятницю геомагнітне поле буде від спокійного рівня по рівень сильного шторму. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.

Водночас викладачка Національного центру аерокосмічної освіти Людмила Марченко у коментарі Суспільному розповіла, що 9 серпня магнітна буря сягне індексу потужності шести балів, що відповідає середньому рівню. Найбільш потужні спалахи мають потужність 9 та 10 балів, розповіла астроном.

Жінка відчуває головний біль через магнітні бурі. Фото: freepik

Сонячна активність на 9 серпня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 35%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 20%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%

Кількість сонячних плям — 244.

Як захиститися від магнітних бур

Магнітні бурі негативно впливають на розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань, які інколи можуть мати фатальні наслідки.

Проте існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей: