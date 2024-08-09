Магнітні бурі 9 серпня — прогноз для метеозалежних

Самопочуття штормитиме не на жарт — прогноз магнітних бур на сьогодні
Протягом останніх 24 годин на Сонці сталося десять спалахів, тому у п'ятницю, 9 серпня, на Землі очікується магнітна буря. Вона сягне індексу потужності шести балів, що відповідає середньому рівню.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 9 серпня
Зазначається, що за останню добу на Сонці сталися шість спалахів класу С та чотири спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М4,9.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М4,9 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що в п'ятницю геомагнітне поле буде від спокійного рівня по рівень сильного шторму. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.
Водночас викладачка Національного центру аерокосмічної освіти Людмила Марченко у коментарі Суспільному розповіла, що 9 серпня магнітна буря сягне індексу потужності шести балів, що відповідає середньому рівню. Найбільш потужні спалахи мають потужність 9 та 10 балів, розповіла астроном.
Сонячна активність на 9 серпня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 35%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 20%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%
- Кількість сонячних плям — 244.
Як захиститися від магнітних бур
Магнітні бурі негативно впливають на розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань, які інколи можуть мати фатальні наслідки.
Проте існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей:
- не зловживайте кофеїном, тютюном та алкоголем;
- зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуйтеся режиму дня;
- більше гуляйте та отримуйте хороші емоції;
- регулярно та правильно харчуйтеся;
- більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних фізичних зусиль;
- спіть не менше 7-8 годин на добу.
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