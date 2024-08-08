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На Сонці трапилось вісім спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

8 серпня 2024 13:23
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 8 серпня — прогноз для метеозалежних
Магнітні бурі вплинули на самопочуття чоловіка. Фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. На Сонці сталося вісім не дуже потужних спалахів, тому у четвер, 8 серпня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog

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Зазначається, що за останню добу на Сонці сталося сім спалахів класу С та один спалах класу М1,8.

Як відомо, сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,8 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в четвер геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 8 серпня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%
  • Кількість сонячних плям — 139.
магнітні бурі 8 серпня

Жінка відчуває головний біль через магнітні бурі. Фото: freepik

Як захиститися від магнітних бур

Магнітні бурі негативно впливають на розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань, які інколи можуть мати фатальні наслідки.

Проте існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей:

  • не зловживайте кофеїном, тютюном та алкоголем;
  • зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуйтеся режиму дня;
  • більше гуляйте та отримуйте хороші емоції;
  • регулярно та правильно харчуйтеся;
  • більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних фізичних зусиль;
  • спіть не менше 7-8 годин на добу.

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