Магнітні бурі 8 серпня — прогноз для метеозалежних

Магнітні бурі вплинули на самопочуття чоловіка. Фото: freepik

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. На Сонці сталося вісім не дуже потужних спалахів, тому у четвер, 8 серпня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 8 серпня

Зазначається, що за останню добу на Сонці сталося сім спалахів класу С та один спалах класу М1,8.

Як відомо, сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,8 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в четвер геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 8 серпня

Можливість малого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%

Кількість сонячних плям — 139.



Жінка відчуває головний біль через магнітні бурі. Фото: freepik

Як захиститися від магнітних бур

Магнітні бурі негативно впливають на розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань, які інколи можуть мати фатальні наслідки.

Проте існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей: