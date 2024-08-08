Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Гуркіт в небі та задуха — Діденко попередила, які регіони отримають сюрприз від погоди arrow

Гуркіт в небі та задуха — Діденко попередила, які регіони отримають сюрприз від погоди

8 серпня 2024 13:06
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на завтра 9 серпня від народного синоптика Наталки Діденко
Діти в спеку. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Завтра очікується спекотна погода в більшості областей України, зокрема в Києві передають до +28 °C. Проте на заході країни можливі сильні зливи, які ввечері дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, Черкащини та Одещини.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко. 

Читайте також:

Погода в Україні 9 серпня

Діденко прогнозує, що у п'ятницю, 9 серпня, на території України триматиметься спекотна температура. У більшості областей впродовж дня очікується +25...+29 °C. У південних областях буде дещо тепліше — стовпчики термометрів у регіоні коливатимуться від +28...+32 °C.

Проте на заході України повітря буде свіже через дощі та грози. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +23...+26 °C.

"Ці дощі на Львівщині, Закарпатті та Івано-Франківщині можуть часом переходити у сильні зливи. Ввечері у п'ятницю західні дощі дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, Черкащини та Одещини.На решті території України втримається суха погода", — повідомила Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 9 серпня
Температурна карта України 9 серпня. Фото: meteopost.com

Погода в Києві 9 серпня

У Києві передають про сонячну і суху погоду. Протягом дня максимальна температура повітря становитиме до +28 °C.

Прогноз погоди на 9 серпня
Допис Діденко. Фото: скриншот

Також важливі новини дня по темі:

погода прогнози Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні температура повітря

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:28 Росіяни погрожують Румунії через начебто розміщення українських F-16 поблизу кордону

14:27 Через російські обстріли призупинено роботу гумкоридору на Сумщині — як евакуюватись

14:23 Закарпатці отримали повідомлення про мільйонні борги за електроенергію

14:15 Деяким мобілізованим не дозволять брати участь у боях — кого це стосується

14:08 У сфері торгівлі гостра нестача чоловіків під час війни — що пропонує рітейл

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

14:02 Афера з резервуарами для військових на 15 млн грн — власницю підприємства затримали

13:57 В Одеській області від наїзду поїзда постраждала дитина

13:53 Студенти медичних ЗВО вчитимуться по новому — як МОЗ змінить проходження інтернатури

13:47 У Києві відбулася акція солідарності з Грузією проти агресії РФ — зробили заяву щодо Саакашвілі

13:45 Футболіст Динамо може замінити в Інтері Арнаутовича — що відомо

14:28 Росіяни погрожують Румунії через начебто розміщення українських F-16 поблизу кордону

14:27 Через російські обстріли призупинено роботу гумкоридору на Сумщині — як евакуюватись

14:23 Закарпатці отримали повідомлення про мільйонні борги за електроенергію

14:15 Деяким мобілізованим не дозволять брати участь у боях — кого це стосується

14:08 У сфері торгівлі гостра нестача чоловіків під час війни — що пропонує рітейл

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

14:02 Афера з резервуарами для військових на 15 млн грн — власницю підприємства затримали

13:57 В Одеській області від наїзду поїзда постраждала дитина

13:53 Студенти медичних ЗВО вчитимуться по новому — як МОЗ змінить проходження інтернатури

13:47 У Києві відбулася акція солідарності з Грузією проти агресії РФ — зробили заяву щодо Саакашвілі

13:45 Футболіст Динамо може замінити в Інтері Арнаутовича — що відомо

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

Text

13:34 Воювати будуть всі — військовий психолог впевнений, що доведеться мобілізувати українців з 18 років

Text

13:05 Прориви вглиб Курська та переговори з Росією — ефір День.LIVE

Text

08:00 Захід підтримав бої у Курській області та які проблеми виникли в окупантів у Криму — ефір Ранок.LIVE

Text

01:23 Нардеп розповів, коли бійці "Українського легіону" зможуть приєднатися до ЗСУ

7 серпня 2024
Text

23:58 Україна не готова до зими — експерт заявив, що 85% тепломереж потребують заміни

Text

22:52 Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

Text

20:54 Експерт заявив, що хлібобулочна галузь працює в збиток

Text

19:53 Нардеп пояснив, чи можуть сподіватися на демобілізацію бійці 18-25 років

Text

17:50 Евакуація з Курська та важливий наказ Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

17:36 Український військовий прокоментував заворушення в Курській області

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського