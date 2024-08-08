Прогноз погоди на завтра 9 серпня від народного синоптика Наталки Діденко

Діти в спеку. Фото: Новини.LIVE

Завтра очікується спекотна погода в більшості областей України, зокрема в Києві передають до +28 °C. Проте на заході країни можливі сильні зливи, які ввечері дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, Черкащини та Одещини.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Діденко прогнозує, що у п'ятницю, 9 серпня, на території України триматиметься спекотна температура. У більшості областей впродовж дня очікується +25...+29 °C. У південних областях буде дещо тепліше — стовпчики термометрів у регіоні коливатимуться від +28...+32 °C.

Проте на заході України повітря буде свіже через дощі та грози. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +23...+26 °C.

"Ці дощі на Львівщині, Закарпатті та Івано-Франківщині можуть часом переходити у сильні зливи. Ввечері у п'ятницю західні дощі дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, Черкащини та Одещини.На решті території України втримається суха погода", — повідомила Діденко.

Температурна карта України 9 серпня. Фото: meteopost.com

Погода в Києві 9 серпня

У Києві передають про сонячну і суху погоду. Протягом дня максимальна температура повітря становитиме до +28 °C.