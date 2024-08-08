Прогноз погоди в Україні на сьогодні 8 серпня — грозові дощі в чотирьох областях

Гроза сколихне чотири області — синоптики попередили про люті зливи сьогодні
Погода в Україні в четвер, 8 серпня, буде переважно сухою та сонячною. Грозові дощі синоптики прогнозують в Сумській, Чернігівській, Харківській областях, а ввечері місцями у Львівській, Рівненській, Тернопільській та інших. Температура повітря не підійметься вище +27 °C, однак на півдні буде дещо тепліше — +31 °C.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Погода в Україні 8 серпня
Синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність. Опади не передбачаються, лише на північному сході, а саме в Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях, подекуди пройдуть грозові дощі. Вітер переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +13...+18 °C, вдень +22...+27 °C;
- на півдні вночі +17...+22 °C, вдень +26...+31 °C;
- в Карпатах вночі +8...+13 °C, вдень +19...+24 °C;
- у Києві вночі +15...+17 °C, вдень +25...+27 °C.
Крім того, в Укргідрометцентрі попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 8 серпня в Криму, східних, центральних областях, а також Миколаївській та Херсонській.
Прогноз погоди від Наталки Діденко 8 серпня
"В Україні температурний фон не зазнає особливих змін. Протягом дня очікується +25...+29 °C, у південній частині +28...+32 °C. Дощів переважно не буде, хіба на Сумщині та Харківщині якісь окремі локальні дощики, а вже аж ввечері зʼявляться опади в західних областях", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.
Фахівчиня додала, що в Києві буде суха сонячна погода, а температура повітря прогріється до +25...+27 °C.
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