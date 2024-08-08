Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Гроза сколихне чотири області — синоптики попередили про люті зливи сьогодні arrow

Гроза сколихне чотири області — синоптики попередили про люті зливи сьогодні

8 серпня 2024 04:29
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на сьогодні 8 серпня — грозові дощі в чотирьох областях
Гроза вночі в місті. Фото: Українські новини
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні в четвер, 8 серпня, буде переважно сухою та сонячною. Грозові дощі синоптики прогнозують в Сумській, Чернігівській, Харківській областях, а ввечері місцями у Львівській, Рівненській, Тернопільській та інших. Температура повітря не підійметься вище +27 °C, однак на півдні буде дещо тепліше — +31 °C. 

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Читайте також:

Погода в Україні 8 серпня

Синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність. Опади не передбачаються, лише на північному сході, а саме в Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях, подекуди пройдуть грозові дощі. Вітер переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода на сьогодні, 8 серпня
Прогноз погоди в Україні на четвер, 8 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

  • вночі +13...+18 °C, вдень +22...+27 °C;
  • на півдні вночі +17...+22 °C, вдень +26...+31 °C;
  • в Карпатах вночі +8...+13 °C, вдень +19...+24 °C;
  • у Києві вночі +15...+17 °C, вдень +25...+27 °C.

Крім того, в Укргідрометцентрі попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 8 серпня в Криму, східних, центральних областях, а також Миколаївській та Херсонській.

Прогноз погоди на сьогодні, 8 серпня
Прогноз температури повітря в Україні в четвер, 8 червня. Фото: meteopost.com

Прогноз погоди від Наталки Діденко 8 серпня

"В Україні температурний фон не зазнає особливих змін. Протягом дня очікується +25...+29 °C, у південній частині +28...+32 °C. Дощів переважно не буде, хіба на Сумщині та Харківщині якісь окремі локальні дощики, а вже аж ввечері зʼявляться опади в західних областях", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

Фахівчиня додала, що в Києві буде суха сонячна погода, а температура повітря прогріється до +25...+27 °C.

Погода від Наталки Діденко на 8 серпня
Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки Наталки Діденко

Також важливі новини дня по темі:

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:05 Захоплений Маріуполь затоплює нечистотами — окупанти РФ 2 роки не займаються проблемою

04:44 Хижняк емоційно прокоментував свою перемогу на Олімпіаді-2024 — перші слова після "золота"

04:42 Нафтогаз готується до зими — скільки кубометрів зможуть накопичити для українців

04:30 Виїзд за кордон для супроводу особи з інвалідністю — коли можуть відмовити

04:29 Гроза сколихне чотири області — синоптики попередили про люті зливи сьогодні

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

04:13 У половини українців у прифронтових областях проблеми з роботою — соціологи провели дослідження

03:43 На Бєлгородщині скаржаться на удари БпЛА — є тяжко поранені та численні руйнування

03:30 Врятували серце через прокол на руці — у Львові провели ювелірну операцію

03:27 На фронті потрібні унікальні лікарі — кого запрошують до полку "Азов"

03:10 Віталій Кличко привітав Хижняка зі здобуттям золотої медалі на Олімпіаді-2024

05:05 Захоплений Маріуполь затоплює нечистотами — окупанти РФ 2 роки не займаються проблемою

04:44 Хижняк емоційно прокоментував свою перемогу на Олімпіаді-2024 — перші слова після "золота"

04:42 Нафтогаз готується до зими — скільки кубометрів зможуть накопичити для українців

04:30 Виїзд за кордон для супроводу особи з інвалідністю — коли можуть відмовити

04:29 Гроза сколихне чотири області — синоптики попередили про люті зливи сьогодні

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

04:13 У половини українців у прифронтових областях проблеми з роботою — соціологи провели дослідження

03:43 На Бєлгородщині скаржаться на удари БпЛА — є тяжко поранені та численні руйнування

03:30 Врятували серце через прокол на руці — у Львові провели ювелірну операцію

03:27 На фронті потрібні унікальні лікарі — кого запрошують до полку "Азов"

03:10 Віталій Кличко привітав Хижняка зі здобуттям золотої медалі на Олімпіаді-2024

Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

Text

01:23 Нардеп розповів, коли бійці "Українського легіону" зможуть приєднатися до ЗСУ

7 серпня 2024
Text

23:58 Україна не готова до зими — експерт заявив, що 85% тепломереж потребують заміни

Text

22:52 Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

Text

20:54 Експерт заявив, що хлібобулочна галузь працює в збиток

Text

19:53 Нардеп пояснив, чи можуть сподіватися на демобілізацію бійці 18-25 років

Text

17:50 Евакуація з Курська та важливий наказ Зеленського — ефір Вечір.LIVE

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

17:36 Український військовий прокоментував заворушення в Курській області

Text

14:53 Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

Text

14:28 Нардеп відповів, чи демобілізують молодих військових у разі заборони мобілізації до 25 років

Text

13:36 Камельчук пояснив, чому до ЗСУ потрапляє неякісна продукція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського

25 липня 2024

12:35 Нагрівайтеся, поки спека — народний синоптик Діденко попередила про різку зміну погоди