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Грозовий фронт накриє кілька областей — синоптики показали карту негоди на завтра

7 серпня 2024 17:55
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 8 серпня від Укргідрометцентру
Блискавка в небі. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

У четвер, 8 серпня, в Україні очікується переважно хмарна погода. У деяких регіонах пройдуть короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 8 серпня

В Україні 8 серпня мінлива хмарність. На північному сході можливі короткочасні дощі та грози. В інших регіонах опадів не передбачається. Вітер буде переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. 

Температура вночі становитиме +13...+18 °C, вдень +22...+27 °C. На півдні країни вночі температура буде від +17 °C до +22 °C, а вдень — від +26 °C до +31 °C. В Карпатах вночі температура коливатиметься від +8 °C до +13 °C, а вдень від +19 °C до +24 °C.

Прогноз погоди на 8 серпня. Фото: Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 8 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 8 серпня

У Київській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 3-8 м/с. Температура в області вночі коливатиметься від +13 °C до +18 °C, а вдень — від +22 °C до +27 °C. У Києві вночі буде +15...+17 °C, а вдень — +25...+27 °C.

Прогноз погоди на 8 серпня. Фото: Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 8 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про гідрологічні явища

 7-8 серпня через проходження невеликої паводкової хвилі на ділянці річки Дністер від Галичу до Заліщиків очікується підвищення рівня води на 0,3-0,8 м від показників 8 ранку 7 серпня, проте без негативних наслідків.

У другій половині дня 8 серпня на річці Дністер у районі поста міста Заліщики в Тернопільській області очікується досягнення максимального рівня дощового паводку, який становитиме від 320 до 370 см над нульовою позначкою поста, з витратою води від 250 до 350 м³/с, без загрози негативних наслідків. На 8 годину 7 серпня рівень води складав 296 см над нульовою позначкою поста.

Через спустошення Каховського водосховища та повернення річки Дніпро в старе природне русло, рівні води в ріках Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей помітно знижені порівняно з відмітками водозаборів. Оголошено третій рівень небезпеки.

Попередження про гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр
Попередження про гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

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