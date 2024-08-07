Прогноз погоды в Украине на завтра 8 августа от Укргидрометцентра

Молния в небе. Фото: УНИАН

В четверг, 8 августа, в Украине ожидается преимущественно облачная погода. В некоторых регионах кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 8 августа

В Украине 8 августа переменная облачность. На северо-востоке возможны кратковременные дожди и грозы. В других регионах осадков не ожидается. Ветер будет преимущественно северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью будет +13...+18 °C, днем +22...+27 °C. На юге страны ночью температура будет от +17 °C до +22 °C, а днем от +26 °C до +31 °C. В Карпатах ночью температура будет колебаться от +8 до +13 °C, а днем от +19 до +24 °C.

Прогноз погоды на 8 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 8 августа

В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-западным направлением со скоростью 3-8 м/с. Температура в области ночью будет колебаться от +13 °C до +18 °C, а днем от +22 °C до +27 °C. В Киеве ночью будет +15...+17°C, а днем - +25...+27°C.

Прогноз погоды на 8 августа. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о гидрологических явлениях

7-8 августа из-за прохождения небольшой паводковой волны на участке реки Днестр от Галича до Залещиков ожидается повышение уровня воды на 0,3-0,8 м от показателей 8 утра 7 августа, но без негативных последствий.

Во второй половине дня 8 августа на реке Днестр в районе поста города Залещики в Тернопольской области ожидается достижение максимального уровня дождевого паводка, который составит от 320 до 370 см над нулевой отметкой поста, с расходом воды от 250 до 350 м³/с, без угрозы негативных последствий. На 8 часов 7 августа уровень воды составлял 296 см над нулевой отметкой поста.

Из-за разорения Каховского водохранилища и возвращения реки Днепр в старое природное русло, уровни воды в реках Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей заметно снижены по сравнению с отметками водозаборов. Объявлен третий уровень опасности.