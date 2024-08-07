Прогноз погоды по Украине на 8 августа от Наталки Диденко

Девушка страдает от сильной жары. Фото: depositphotos.com

Аномальная жара вернется в большинство регионов Украины уже 18 августа. Тогда температура воздуха поднимется до +38...+40°C, но в четверг, 8 августа, в нескольких областях ожидаются местные дожди.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 8 августа

Диденко прогнозирует, что в течение дня 8 августа в Украине ожидается +25...+29 °C. В южных регионах будет несколько теплее — там столбики термометров будут колебаться в пределах +28...+32 °C.

Днем в четверг не будет дождей, только в Сумской и Харьковской областях возможны маленькие локальные осадки. Однако вечером дожди пройдут на западе.

Погода в Киеве 8 августа

По прогнозу синоптика, в Киеве и области 8 августа предполагается сухая солнечная погода с температурой воздуха +25...+27 °C.

Завтра дожди в столице не ожидаются.

Аномальная жара возвращается

В то же время, Наталья Диденко рассказала, что уже с 18 августа в Украину вернется сильная жара. В этот период столбики термометров "подпрыгнут" до +38...+40 °C.

Температурная карта. Фото: t.me/PohodaNatalka

"Словом, пока радуемся комфортной погоде и все равно предполагаем возможную грядущую жару", — отметила синоптик.