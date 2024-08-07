Магнитные бури 7 августа — прогноз для метеозависимых

Магнитные бури повлияли на самочувствие женщины. Фото: freepik

За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне, а на Солнце произошло несколько вспышек. Однако 7 августа на Земле существенных магнитных бурь не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 7 августа

Как известно, за последние сутки на Солнце произошла одна вспышка класса С, четыре вспышки класса М и две вспышки класса Х, самой большой из которых стала вспышка X1,7.

Отмечается, что наиболее мощными являются солнечные вспышки X-класса. Такие сильные вспышки встречаются не часто. Но если они направлены на Землю, то могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы.

В то же время вспышки X-класса могут вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, такие вспышки вызывают хорошее полярное сияние.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет на спокойном или нестабильном уровне. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Женщина испытывает головную боль из-за магнитных бурей. Фото: freepik

Солнечная активность на 7 августа

Возможность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%

Количество солнечных пятен — 109.

Как защититься от магнитных бурь

Магнитные бури негативно влияют на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний, иногда могут иметь фатальные последствия.

Однако существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей: