Магнитные бури 3 августа — прогноз для метеозависимых

Метеозависимым стоит запастись лекарствами — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитная буря в субботу, 3 августа, накроет Землю. Ее уровень — G2. Буря такой силы может являться причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, а также плохого самочувствия у людей.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 3 августа
За последние сутки солнечная активность была на высоком уровне. Произошло шесть вспышек класса С и 14 — класса М, наибольшей из которых стал М6,4.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших. М6,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Геомагнитное поле будет от спокойного до сильного штормового уровня, а солнечная активность ожидается умеренной с вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 3 августа:
- возможность малого геомагнитного шторма — 35%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 20%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;
- количество солнечных пятен — 125.
Как можно уменьшить влияние магнитных бурь метеозависимым
Магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.
В период магнитных бурь наблюдаются следующие симптомы:
- высокая температура;
- повышенное или пониженное давление;
- сонливость и слабость;
- боль в животе;
- тошнота и рвота;
- головная боль;
- боли в спине, мышцах и суставах;
- бессонница;
- обострение хронических заболеваний;
- нервозность и раздражительность;
- головокружение.
Чтобы избежать воздействия магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций:
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
- соблюдать нормальный режим дня;
- высыпаться — спать не менее 7-8 часов;
- регулярно и правильно питаться;
- не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;
- больше гулять и получать хорошие эмоции.
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