Магнитные бури 3 августа — прогноз для метеозависимых

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Магнитная буря в субботу, 3 августа, накроет Землю. Ее уровень — G2. Буря такой силы может являться причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, а также плохого самочувствия у людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 3 августа

За последние сутки солнечная активность была на высоком уровне. Произошло шесть вспышек класса С и 14 — класса М, наибольшей из которых стал М6,4.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших. М6,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Геомагнитное поле будет от спокойного до сильного штормового уровня, а солнечная активность ожидается умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 3 августа:

возможность малого геомагнитного шторма — 35%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 20%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;

количество солнечных пятен — 125.

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как можно уменьшить влияние магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.

В период магнитных бурь наблюдаются следующие симптомы:

высокая температура;

повышенное или пониженное давление;

сонливость и слабость;

боль в животе;

тошнота и рвота;

головная боль;

боли в спине, мышцах и суставах;

бессонница;

обострение хронических заболеваний;

нервозность и раздражительность;

головокружение.

Чтобы избежать воздействия магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций: