Магнітні бурі 3 серпня — прогноз для метеозалежних

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Магнітна буря у суботу, 3 серпня, накриє Землю. Її рівень — G2. Буря такої сили може бути причиною відключення радіозв'язку, збоїв у роботі енергосистем, а також поганого самопочуття у людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 3 серпня

Протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні. Сталося шість спалахів класу С та 14 — класу М, найбільшим з яких став М6,4.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих. М6,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Геомагнітне поле буде від спокійного до сильного штормового рівня, а сонячна активність очікується помірною з ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 3 серпня:

можливість малого геомагнітного шторму — 35%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 20%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%;

кількість сонячних плям — 125.

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Як можна зменшити вплив магнітних бур метеозалежним

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на самопочуття та здоров'я метеозалежних, людей поважного віку, вагітних жінок та людей із хронічними хворобами.

У період магнітних бур спостерігаються такі симптоми:

висока температура;

підвищений або знижений тиск;

сонливість і слабкість;

біль у животі;

нудота і блювота;

головний біль;

біль у спині, м'язах та суглобах;

безсоння;

загострення хронічних захворювань;

нервозність і дратівливість;

запаморочення.

Щоб уникнути впливу магнітних бур, слід дотримуватися таких рекомендацій: