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Метеозалежним варто запастися ліками — прогноз магнітних бур на сьогодні

3 серпня 2024 13:30
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 3 серпня — прогноз для метеозалежних
Головний біль у жінки. Фото: Pexels
Світлана Силенко - Редактор

Магнітна буря у суботу, 3 серпня, накриє Землю. Її рівень — G2. Буря такої сили може бути причиною відключення радіозв'язку, збоїв у роботі енергосистем, а також поганого самопочуття у людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні. Сталося шість спалахів класу С та 14 — класу М, найбільшим з яких став М6,4.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих. М6,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Геомагнітне поле буде від спокійного до сильного штормового рівня, а сонячна активність очікується помірною з ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 3 серпня:

  • можливість малого геомагнітного шторму — 35%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 20%;
  • імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%;
  • імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%;
  • кількість сонячних плям — 125.
Магнітні бурі 3 серпня
Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Як можна зменшити вплив магнітних бур метеозалежним

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на самопочуття та здоров'я метеозалежних, людей поважного віку, вагітних жінок та людей із хронічними хворобами. 

У період магнітних бур спостерігаються такі симптоми:

  • висока температура;
  • підвищений або знижений тиск;
  • сонливість і слабкість;
  • біль у животі;
  • нудота і блювота;
  • головний біль;
  • біль у спині, м'язах та суглобах;
  • безсоння;
  • загострення хронічних захворювань;
  • нервозність і дратівливість;
  • запаморочення.

Щоб уникнути впливу магнітних бур, слід дотримуватися таких рекомендацій:

  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;
  • дотримуватися нормального режиму дня;
  • висипатися — спати не менше 7-8 годин;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;
  • більше гуляти та отримувати хороші емоції.

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космос Сонце самопочуття магнітні бурі погане самопочуття

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