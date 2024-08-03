Магнітні бурі 3 серпня — прогноз для метеозалежних

Метеозалежним варто запастися ліками — прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітна буря у суботу, 3 серпня, накриє Землю. Її рівень — G2. Буря такої сили може бути причиною відключення радіозв'язку, збоїв у роботі енергосистем, а також поганого самопочуття у людей.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 3 серпня
Протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні. Сталося шість спалахів класу С та 14 — класу М, найбільшим з яких став М6,4.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих. М6,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Геомагнітне поле буде від спокійного до сильного штормового рівня, а сонячна активність очікується помірною з ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 3 серпня:
- можливість малого геомагнітного шторму — 35%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 20%;
- імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%;
- імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%;
- кількість сонячних плям — 125.
Як можна зменшити вплив магнітних бур метеозалежним
Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на самопочуття та здоров'я метеозалежних, людей поважного віку, вагітних жінок та людей із хронічними хворобами.
У період магнітних бур спостерігаються такі симптоми:
- висока температура;
- підвищений або знижений тиск;
- сонливість і слабкість;
- біль у животі;
- нудота і блювота;
- головний біль;
- біль у спині, м'язах та суглобах;
- безсоння;
- загострення хронічних захворювань;
- нервозність і дратівливість;
- запаморочення.
Щоб уникнути впливу магнітних бур, слід дотримуватися таких рекомендацій:
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;
- дотримуватися нормального режиму дня;
- висипатися — спати не менше 7-8 годин;
- регулярно та правильно харчуватися;
- не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;
- більше гуляти та отримувати хороші емоції.
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