Магнітні бурі 20 липня — як прогноз сьогодні вплине на метеозалежних людей

Жінка хоче прийняти таблетки від головного болю. Фото: Lucidwaters/Depositphotos

Прогноз магнітних бур у суботу, 20 липня, не можна вважати занадто обнадійливим, оскільки магнітосфера Землі у збудженому стані. Однак масштабного впливу фахівці не очікують — протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Така інформація повідомляється в оновленому прогнозі на Meteoprog.

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Магнітні бурі 20 липня

За даними експертів, за останню добу на Сонці сталися вісім спалахів класу С. Як правило, подібна сонячна активність практично не впливає на Землю. Втім метеозалежним варто бути обережними, оскільки, окрім впливу космосу, негативні наслідки може нести й спека.

У прогнозі зазначається, що геомагнітне поле буде періодично коливатися від спокійного до активного рівня. Очікується, що цього дня сонячна активність буде помірною, втім існує невелика ймовірність спалаху класу X.

Сонячна активність на 20 липня

• Можливість малого геомагнітного шторму — 10%

• Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

• Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%

• Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%

• Кількість сонячних плям — 87.

Варто нагадати, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Щоденний моніторинг прогнозу може допомогти контролювати фактори ризику інфарктів, інсультів та деяких інших хвороб.

Жінка страждає від надмірного головного болю. Фото: Depositphotos

Як уникнути впливу магнітних бур метеозалежним

Фахівці попереджають, що магнітні бурі мають здатність негативно впливати на самопочуття та фізичний стан метеозалежних, людей поважного віку, вагітних жінок та людей із хронічними хворобами.

Як відомо, попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Під час магнітних бур метеозалежні страждають від таких симптомів:

висока температура;

підвищений або знижений тиск;

сонливість і слабкість;

головний біль;

біль у спині, м'язах та суглобах;

безсоння;

запаморочення.

Щоб зменшити вплив магнітних бур на себе, слід вдатися до таких дій:

більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;

дотримуватися нормального режиму дня;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

регулярно та правильно харчуватися;

не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;

висипатися — спати не менше 7-8 годин;

більше гуляти й отримувати хороші емоції.

Нагадаємо, аномальну спеку дослідники цьогоріч пов’язують із природним явищем Ель-Ніньо, що нагріває Тихий океан. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, спостерігалась небачена за всю історію температура повітря, яка сягала понад +48 °C.

Як ми повідомляли раніше, одразу сім температурних рекордів вдалося зафіксувати в Києві впродовж останнього тижня. Своєю чергою потерпають від спеки також і центральні області, зокрема Черкаська, де внаслідок високої температури вибухнула автівка.