Спека у Києві встановила новий температурний рекорд

Люди гуляють Хрещатиком. Фото: "ТиКиїв"

У Києві все триває аномально спекотна погода, метеорологи за останні три дні зафіксували сім температурних рекордів. В один із днів стовпчик термометра піднімався майже до +36 °С.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського (ЦГО) в понеділок, 15 липня.

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12 липня

Минулої п'ятниці у Києві були зафіксовані два температурних рекорди.

У ЦГО розповідають, що в той день температура повітря не опустилася нижче +22,8 °С.

Попереднє рекордне значення 2021 року перевищено на 0,8 °С.

"Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і становила +28,7 °С, що перевищило попередній рекордний показник 1959 року на 1,4 °С, а кліматичну норму — на 7,5 °С", — йдеться у повідомленні.

13 липня

У Києві в суботу було встановлено два температурних рекорди.

За даними метеорологів, максимальна температура повітря досягла 35,4 °С, що на 1,3 °С вище попереднього рекордного показника 1936 року.

"Середньодобова температура повітря виявилась найвищою для цього дня і становила +29,0 °С, що перевищило попередній рекордний показник 1951 року на 0,7 °С, а кліматичну норму — на 8,3 °С", — повідомляють в обсерваторії.

14 липня

В неділю у столиці метеорологи зафіксували три температурних рекорди.

Зазначається, що в останній день тижня температура повітря не опустилася нижче +22,7 °С.

"Попереднє рекордне значення 1951 року перевищено на 1,6 °С", — розповідають метеорологи.

Водночас, максимальна температура повітря досягла +35,9 °С, що на 2,7 °С вище попереднього рекордного показника 1951 року.

"Середньодобова температура повітря виявилась найвищою для цієї дати і становила +29,2 °С, що перевищило попередній рекордний показник 1951 року на 1,8 °С, а кліматичну норму — на 8,2 °С", — підсумували в ЦГО.

У Центральній геофізичній обсерваторії додали, що від початку місяця вже встановлено 10 температурних рекордів.

Нагадаємо, що в Одесі також було зафіксовано температурні рекорди. Максимальна позначка на термометрі вчора досягнула +35,7 °С, що для цього дня є абсолютним рекордом за останні 70 років.

Раніше ми повідомляли, що в Україні з 15 по 19 липня буде переважно суха та спекотна погода. В окремих областях протягом тижня варто очікувати дощів.