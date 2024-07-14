Прогноз погоди в Україні на тиждень — синоптики обіцяють сильну спеку

Чоловік під час спеки охолоджується за допомогою рамки з розпиленням води. Фото: Новини.LIVE

В Україні з 15 по 19 липня буде переважно суха та спекотна погода. В окремих областях протягом тижня варто очікувати дощів.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Погода у понеділок 15 липня

За даними синоптиків, у перший день тижня у більшості південних, Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями надзвичайна спека +40...+41°С.

Погода у понеділок 15 липня. Мапа від Укргідрометцентру

На сході та півночі синоптики прогнозують сильну спеку +35...+39°.

У більшості західних областей +29...+34°С

Без опадів, лише в західних та північних областях вдень місцями короткочасні дощі, грози.

У Києві прогнозують +34...+37°С.

Температурана карта pogoda.com

Погода у вівторок 16 липня

У вівторок в Україні надзвичайна спека утримається лише у Миколаївській області. Там вдень до +40°С.

На сході, півночі та у центрі України +36...+39°С.

Погода у вівторок 16 липня. Мапа від Укргідрометцентру

На Заході буде дещо прохолодніше, там стовпчики термометра сягнуть позначок +31...+34°С. Синоптики прогнозують дощі.

Також дощі прогнозують у Чернігівській та Житомирській областях, проте температура повітря все ж залишатиметься високою — до +37°С.

У Києві +35...+37°С. Місцями короткочасний дощ.

Температурана карта pogoda.com

Погода у середу 17 липня

У середу найспекотніше буде у центральній частині та на півдні України.

На Вінниччині та Миколаївщині прогнозують до +40°С, у Кіровоградській області варто очікувати +39°С.

Погода у середу 17 липня. Мапа від Укргідрометцентру

На сході та на півночі країни +35...+37°С.

На заході та у Житомирській області +31...+34°С, короткочасні дощі.

У Києві +35°С...+37°С, місцями короткочасний дощ.

Температурана карта pogoda.com

Погода у четвер 18 липня

У четвер дощі накриють захід, центр, південь та схід України. Проте похоладання це не принесе.

У Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Харківській областях +37...+39°С. Місцями короткочасний дощ.

Погода у четвер 18 липня. Мапа від Укргідрометцентру

У центральних областях +32...+36°С, місцями короткочасний дощ.

На півночі +31...+33°С, мінлива хмарність.

У Львівській області та на Волині +28..+31°С.

У Прикарпатті та на Закарпатті дощі, температура повітря +32...+34°С.

В Києві +31...+33°С, короткочасний дощ.

Температурана карта pogoda.com

Погода у п'ятницю 19 липня

Наприкінці робочого тижня спека дещо спаде.

На півдні та сході стовпчики термометра показуватимуть +34...+36°С.

Погода у п'ятницю 19 липня. Мапа від Укргідрометцентру

У центральні частині України +30...+32°С.

На півночі та заході +28...+31. На Львівщині можливий дощ.

На Закарпатті +30...+32 — дощі.

В Києві температура повітря становитиме +29...+31. Невелика хмарність, без опадів.

Температурана карта pogoda.com

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, як вони переносять спеку у блекаути. Містяни рятуються як можуть — хтось проводить дні біля Чорного моря, а хтось цілий день проводить у закладах з генераторами та прохолодними напоями.

Додамо, що синоптики зафіксували в Одесі температурні рекорди. Максимальна позначка на термометрі вчора досягнула +35,7 °С, що для цього дня є абсолютним рекордом за останні 70 років.