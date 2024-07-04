Прогноз погоди на наступний тиждень — Україну накриє неймовірна спека

Люди на вулицях міста під час спеки. Фото: Reuters

Українців очікує аномальна спека вже наступного тижня. Пік температури до +41°С очікується 8, 10 та 12 липня.

Інформацію оприлюднили у метеоресурсі Tropical Tidbits.

Читайте також:

Спека до +41°С в Україні 8, 10 та 12 липня

Пік температури прогнозується на 8, 10 та 12 липня. Максимальні значення температури будуть спостерігатися на півдні країни, де термометри покажуть до +41°С . На сході очікується до +39°С , у центральних регіонах температура підніметься до +35°С , а на заході буде дещо прохолодніше — до +31°С .

Температурна карта на 8 липня.Фото: Tropical Tidbits

Прогноз погоди на 10 липня. Фото: Tropical Tidbits

Температура в Україні 12 липня. Фото: Tropical Tidbits

Крім того, в цей же період прогнозуються потужні магнітні бурі, що можуть вплинути на самопочуття людей.

Будьте обережні та дотримуйтесь рекомендацій щодо безпеки під час спекотних днів:

Пийте багато води, навіть без відчуття спраги, оскільки у спеку організм втрачає багато рідини;

залишайтеся в приміщеннях з кондиціонером або відвідуйте громадські місця з охолодженням;

охолоджуйте тіло: приймайте прохолодний душ або використовуйте мокрий рушник;

уникайте перебування на вулиці з 11:00 до 15:00. Якщо потрібно вийти, надягніть капелюх, використовуйте сонцезахисний крем і переміщайтеся в тіні;

носіть світлий вільний одяг з натуральних тканин, таких як бавовна та льон.

Нагадаємо, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

Ми писали, що початок липня в Україні буде дуже спекотним. Температура повітря прогріється до +35 °С, а от опадів майже не очікується.