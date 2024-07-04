Прогноз погоди на наступний тиждень — Україну накриє неймовірна спека

Наступного тижня Україну накриє аномальна спека — чого очікувати
Українців очікує аномальна спека вже наступного тижня. Пік температури до +41°С очікується 8, 10 та 12 липня.
Інформацію оприлюднили у метеоресурсі Tropical Tidbits.
Спека до +41°С в Україні 8, 10 та 12 липня
Пік температури прогнозується на 8, 10 та 12 липня. Максимальні значення температури будуть спостерігатися на півдні країни, де термометри покажуть до +41°С . На сході очікується до +39°С , у центральних регіонах температура підніметься до +35°С , а на заході буде дещо прохолодніше — до +31°С .
Крім того, в цей же період прогнозуються потужні магнітні бурі, що можуть вплинути на самопочуття людей.
Будьте обережні та дотримуйтесь рекомендацій щодо безпеки під час спекотних днів:
- Пийте багато води, навіть без відчуття спраги, оскільки у спеку організм втрачає багато рідини;
- залишайтеся в приміщеннях з кондиціонером або відвідуйте громадські місця з охолодженням;
- охолоджуйте тіло: приймайте прохолодний душ або використовуйте мокрий рушник;
- уникайте перебування на вулиці з 11:00 до 15:00. Якщо потрібно вийти, надягніть капелюх, використовуйте сонцезахисний крем і переміщайтеся в тіні;
- носіть світлий вільний одяг з натуральних тканин, таких як бавовна та льон.
Нагадаємо, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.
Ми писали, що початок липня в Україні буде дуже спекотним. Температура повітря прогріється до +35 °С, а от опадів майже не очікується.
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