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Наступного тижня Україну накриє аномальна спека — чого очікувати

4 липня 2024 12:32
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на наступний тиждень — Україну накриє неймовірна спека
Люди на вулицях міста під час спеки. Фото: Reuters
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Українців очікує аномальна спека вже наступного тижня. Пік температури до +41°С очікується 8, 10 та 12 липня. 

Інформацію оприлюднили у метеоресурсі Tropical Tidbits.

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Спека до +41°С  в Україні 8, 10 та 12 липня

Пік температури прогнозується на 8, 10 та 12 липня. Максимальні значення температури будуть спостерігатися на півдні країни, де термометри покажуть до +41°С . На сході очікується до +39°С , у центральних регіонах температура підніметься до +35°С , а на заході буде дещо прохолодніше — до +31°С .

погода на 8 липня
Температурна карта на 8 липня.Фото: Tropical Tidbits
Наступного тижня Україну накриє аномальна спека — чого очікувати - фото 2
Прогноз погоди на 10 липня. Фото: Tropical Tidbits
Наступного тижня Україну накриє аномальна спека — чого очікувати - фото 3
Температура в Україні 12 липня. Фото: Tropical Tidbits

Крім того, в цей же період прогнозуються потужні магнітні бурі, що можуть вплинути на самопочуття людей.

Будьте обережні та дотримуйтесь рекомендацій щодо безпеки під час спекотних днів:

  • Пийте багато води, навіть без відчуття спраги, оскільки у спеку організм втрачає багато рідини;
  • залишайтеся в приміщеннях з кондиціонером або відвідуйте громадські місця з охолодженням;
  • охолоджуйте тіло: приймайте прохолодний душ або використовуйте мокрий рушник;
  • уникайте перебування на вулиці з 11:00 до 15:00. Якщо потрібно вийти, надягніть капелюх, використовуйте сонцезахисний крем і переміщайтеся в тіні;
  • носіть світлий вільний одяг з натуральних тканин, таких як бавовна та льон.

Нагадаємо, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

Ми писали, що початок липня в Україні буде дуже спекотним. Температура повітря прогріється до +35 °С, а от опадів майже не очікується.

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