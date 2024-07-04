Прогноз погоды на неделю — Украину накроет невероятная жара

Люди на улицах города во время жары. Фото: Reuters

Украинцев ожидает аномальная жара на следующей неделе. Пик температуры до +41°С ожидается 8, 10 и 12 июля.

Информацию обнародовали в метеоресурсе Tropical Tidbits.

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Пик температуры прогнозируется на 8, 10 и 12 июля. Максимальные значения температуры будут наблюдаться на юге страны, где термометры покажут до +41°С. На востоке ожидается до +39°С, в центральных регионах температура поднимется до +35°С, а на западе будет несколько прохладнее — до +31°С.

Температурная карта на 8 июля. Фото: Tropical Tidbits

Прогноз погоды на 10 июля. Фото: Tropical Tidbits

Температура Украины 12 июля. Фото: Tropical Tidbits

Кроме того, в этот же период прогнозируются мощные магнитные бури, которые могут повлиять на самочувствие людей.

Будьте осторожны и соблюдайте рекомендации по безопасности во время жарких дней:

Пейте много воды, даже без чувства жажды, поскольку в жару организм теряет много жидкости;

оставайтесь в помещениях с кондиционером или посещайте общественные места с охлаждением;

охлаждайте тело: принимайте прохладный душ или используйте мокрое полотенце;

избегайте пребывания на улице с 11:00 до 15:00. Если нужно выйти, наденьте шляпу, используйте солнцезащитный крем и перемещайтесь в тени;

носите светлую свободную одежду из натуральных тканей, таких как хлопок и лен.

Напомним, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

Мы писали, что начало июля в Украине будет очень жарким. Температура воздуха прогреется до +35 ° С, а осадков почти не ожидается.