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На следующей неделе Украину накроет аномальная жара — чего ждать

4 июля 2024 12:32
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды на неделю — Украину накроет невероятная жара
Люди на улицах города во время жары. Фото: Reuters
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Украинцев ожидает аномальная жара на следующей неделе. Пик температуры до +41°С ожидается 8, 10 и 12 июля.

Информацию обнародовали в   метеоресурсе Tropical Tidbits.

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Зной до +41°С в Украине 8, 10 и 12 июля

Пик температуры прогнозируется на 8, 10 и 12 июля. Максимальные значения температуры будут наблюдаться на юге страны, где термометры покажут до +41°С. На востоке ожидается до +39°С, в центральных регионах температура поднимется до +35°С, а на западе будет несколько прохладнее — до +31°С.

погода на 8 июля
Температурная карта на 8 июля. Фото: Tropical Tidbits
На следующей неделе Украину накроет аномальная жара — чего ждать - фото 2
Прогноз погоды на 10 июля. Фото: Tropical Tidbits
На следующей неделе Украину накроет аномальная жара — чего ждать - фото 3
Температура Украины 12 июля. Фото: Tropical Tidbits

Кроме того, в этот же период прогнозируются мощные магнитные бури, которые могут повлиять на самочувствие людей.

Будьте осторожны и соблюдайте рекомендации по безопасности во время жарких дней:

  • Пейте много воды, даже без чувства жажды, поскольку в жару организм теряет много жидкости;
  • оставайтесь в помещениях с кондиционером или посещайте общественные места с охлаждением;
  • охлаждайте тело: принимайте прохладный душ или используйте мокрое полотенце;
  • избегайте пребывания на улице с 11:00 до 15:00. Если нужно выйти, наденьте шляпу, используйте солнцезащитный крем и перемещайтесь в тени;
  • носите светлую свободную одежду из натуральных тканей, таких как хлопок и лен.

Напомним, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

Мы писали, что начало июля в Украине будет очень жарким. Температура воздуха прогреется до +35 ° С, а осадков почти не ожидается.

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