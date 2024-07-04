Прогноз погоды на неделю — Украину накроет невероятная жара

На следующей неделе Украину накроет аномальная жара — чего ждать
Украинцев ожидает аномальная жара на следующей неделе. Пик температуры до +41°С ожидается 8, 10 и 12 июля.
Информацию обнародовали в метеоресурсе Tropical Tidbits.
Зной до +41°С в Украине 8, 10 и 12 июля
Пик температуры прогнозируется на 8, 10 и 12 июля. Максимальные значения температуры будут наблюдаться на юге страны, где термометры покажут до +41°С. На востоке ожидается до +39°С, в центральных регионах температура поднимется до +35°С, а на западе будет несколько прохладнее — до +31°С.
Кроме того, в этот же период прогнозируются мощные магнитные бури, которые могут повлиять на самочувствие людей.
Будьте осторожны и соблюдайте рекомендации по безопасности во время жарких дней:
- Пейте много воды, даже без чувства жажды, поскольку в жару организм теряет много жидкости;
- оставайтесь в помещениях с кондиционером или посещайте общественные места с охлаждением;
- охлаждайте тело: принимайте прохладный душ или используйте мокрое полотенце;
- избегайте пребывания на улице с 11:00 до 15:00. Если нужно выйти, наденьте шляпу, используйте солнцезащитный крем и перемещайтесь в тени;
- носите светлую свободную одежду из натуральных тканей, таких как хлопок и лен.
Напомним, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.
Мы писали, что начало июля в Украине будет очень жарким. Температура воздуха прогреется до +35 ° С, а осадков почти не ожидается.
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