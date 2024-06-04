На Землі очікується аномальна спека через новий кліматичний феномен

Люди під час аномальної спеки. Фото: REUTERS

Метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

Про це повідомила Всесвітня метеорологічна організація.

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Останні девʼять років стали найспекотнішими за всю історію спостережень. Водночас навіть не зважаючи на охолоджувальний вплив багаторічного явища Ла-Нінья, який тривав з 2020 року до початку 2023 року, Ель-Ніньо досяг піку в грудні 2023 року.

Ель-Ніньо — це підвищення температури поверхні океану в східній і центральній частині Тихого океану, а Ла-Нінья характеризується низькими температурами океану в екваторіальному регіоні Тихого океану і пов’язане з повенями та посухою. Друге спричинить охолодження температури Тихого океану та змінить тропічну атмосферну циркуляцію — вітри, тиск та кількість опадів.

За словами очільника делегації Всесвітня метеорологічна організація під час сесії ООН зі зміни клімату в Бонні Ко Барретта, екстремальність погоди й надалі буде посилюватися через надлишок тепла та вологи в атмосфері Землі.

Натомість повернення Ла-Нінья не означає, що на світ чекає пауза в довгостроковій зміні клімату — нагрівання Землі все одно відбуватиметься через парникові гази, які утримують тепло.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попередили українців про сильну спеку 4 червня. На деяких територіях України очікується до +33 °С.

Також синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха попередила, що червень в Україні прогнозують пекельно спекотним.