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Синоптики предупреждают о новом климатическом феномене — как это повлияет на погоду

4 июня 2024 09:04
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
На Земле ожидается аномальная жара из-за нового климатического феномена.
Люди во время аномальной жары. Фото: REUTERS
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация.

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Последние девять лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений. В то же время, даже несмотря на охлаждающее влияние многолетнего явления Ла-Нинья, которое длилось с 2020 года до начала 2023 года, Эль-Ниньо достиг пика в декабре 2023 года.

Эль-Ниньо — это повышение температуры поверхности океана в восточной и центральной части Тихого океана, а Ла-Нинья характеризуется низкими температурами океана в экваториальном регионе Тихого океана и связано с наводнениями и засухой. Второе приведет к охлаждению температуры Тихого океана и изменит тропическую атмосферную циркуляцию — ветры, давление и количество осадков.

По словам главы делегации Всемирная метеорологическая организация во время сессии ООН по изменению климата в Бонне Ко Барретта, экстремальность погоды и дальше будет усиливаться из-за избытка тепла и влаги в атмосфере Земли.

Возвращение Ла-Нинья не означает, что на мир ждет пауза в долгосрочном изменении климата — нагрев Земли все равно будет происходить через парниковые газы, которые удерживают тепло.

Напомним, в Укргидрометцентре предупредили украинцев о сильной жаре 4 июня. На некоторых территориях Украины ожидается +33 °С.

Также синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха предупредила, что июнь в Украине прогнозируют адски жарким.

аномальная жара
космос
погода
Земля
магнитные бури

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