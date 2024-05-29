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Червень буде пекельно спекотним — синоптик попередила про аномально високу температуру

29 травня 2024 10:25
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Червень буде пекельно спекотним — синоптик попередив про аномально високу температуру
Діти граються у фонтані. Фото ілюстративне: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Цього року в Україні червень обіцяє бути надзвичайно спекотним. За прогнозами синоптиків, середньомісячна температура повітря буде на півтора-два градуси вищою за кліматичну норму, становлячи +19…+23 °C, а в гірських районах — +16…+19 °C.

Про це повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі для NV.

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Тенденція до підвищення температури

У червні середні температури повітря в Україні очікуються в межах +19...+23 °C, що на півтора-два градуси тепліше за кліматичну норму. У гірських районах традиційно буде дещо прохолодніше — у межах +16...+19 °C.

"Останніми роками світова тенденція полягає в тому, що влітку дедалі більше днів із високими значеннями температури, а літні місяці дедалі частіше б'ють температурні рекорди — як у нас, так і в багатьох країнах, і загалом у північній півкулі така тенденція зберігається", — пояснила Наталія Птуха.

За словами синоптика, попри спеку, українці зможуть насолодитися періодами приємної прохолоди.

"Між періодами спеки обов’язково буде зниження температури", — зазначила синоптик.

Прогноз для Києва та Київщини

У столиці та на Київщині з 28 травня вночі очікується +14…+17 °C, вдень до +28 °C. На 30 травня прогнозується деяке зниження температури +22…+24 °C завдяки можливим короткочасним дощам та грозам.

Окремі короткочасні дощі та грози можливі 29 травня, але 30 травня їхня ймовірність ще вища.

"31 травня майже всюди по Київщині очікуються короткочасні дощі та грози, а 1 червня лише місцями", — додала Птуха.

Нічна температура повітря у ці дні на Київщині залишиться в межах +12…+17 °C, денні показники 31 травня досягатимуть +25 °C, а 1 червня знову піднімуться до +28 °C.

Раніше синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха попередила, що Україну знову накриє пилом 28-29 травня. Вона назвала регіони, які явище зачепить найбільше.

Також ми повідомляли, що нещодавно погода додала спецефектів на концерті відомого американського гурту Metallica. Так, під час їхнього виступу вдарила блискавка.

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