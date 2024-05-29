Июнь будет адски жарким — синоптик предупредил об аномально высокой температуре

Дети играют в фонтане. Фото иллюстративное: УНИАН

В этом году в Украине июнь обещает быть чрезвычайно жарким. По прогнозам синоптиков, среднемесячная температура воздуха будет на полтора-два градуса выше климатической нормы, составляя +19…+23 °C, а в горных районах — +16…+19 °C.

Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии NV.

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Тенденция к повышению температуры

В июне средние температуры воздуха в Украине ожидаются в пределах от +19...+23 °C, что на полтора-два градуса теплее климатической нормы. В горных районах традиционно будет несколько прохладнее — в пределах +16...+19 °C.

"Последние годы мировая тенденция заключается в том, что летом все больше дней с высокими значениями температуры, а в летние месяцы все чаще бьют температурные рекорды — как у нас, так и во многих странах, и в целом в северном полушарии такая тенденция сохраняется", — объяснила Наталья Птуха.

По словам синоптика, несмотря на жару, украинцы смогут насладиться периодами приятной прохлады.

"Между периодами жары обязательно будет понижение температуры", — отметила синоптик.

Прогноз для Киева и Киевской области

В столице и Киевской области с 28 мая ночью ожидается +14…+17 °C, днем до +28 °C. На 30 мая прогнозируется некоторое понижение температуры +22…+24 °C благодаря возможным кратковременным дождям и грозам.

Отдельные кратковременные дожди и грозы возможны 29 мая, но 30 мая их вероятность еще выше.

"31 мая почти повсюду по Киевской области ожидаются кратковременные дожди и грозы, а 1 июня только местами", — добавила Птуха.

Ночная температура воздуха в эти дни в Киевской области останется в пределах +12…+17 °C, а дневные показатели 31 мая будут достигать +25 °C, а 1 июня снова поднимутся до +28 °C.

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха предупредила, что Украину снова накроет пылью 28-29 мая. Она назвала регионы, которые явление затронет больше всего.

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