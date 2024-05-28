Пилова буря знову накриє Україну — коли та яким областям загрожує явище

Пилова буря накриває місто. Ілюстративне фото: latifundist.com

Синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха заявила, що Україну знову накриє пилом 28-29 травня. Цього разу його принесе з території Середньої Азії — з Каспійської Низовини.

Про це Наталія Птуха розповіла в коментарі NV, опублікованому в понеділок, 27 травня.

Читайте також:

Яким областям найбільше загрожує пилова буря

Синоптикиня пояснила, що місцеві атмосферні фронти спричинили підняття частини пилу, який тепер летить на Східну Європу.

"Повітряними потоками, які спрямовані наразі до України, дрібні часточки — а, швидше за все, це буде знову просто пил — надійдуть до території країни", — зазначила Птуха.

За її словами, буря найбільше зачепить південні, південно-східні, центральні, північні та частково західні області. Найменше — північно-східні.

"Небо видаватиметься більш тьмяним. Часточки пилу будуть зосереджені переважно у верхніх шарах атмосфери", — пояснила експертка.

Однак вона запевняє, що завдяки дощам, які очікуються в ці дні, пил не завдасть особливого дискомфорту.

"Як і минулого разу — хто схильний до захворювань дихальних шляхів або очей, варто поберегтися ці два дні, зачиняти вікна, щоб менше цей пил осідав у оселях", — рекомендує Птуха.

Нагадаємо, що на початку квітня пилова буря охопила Україну, зокрема Київ. Мешканці столиці показали, як це було. Своєю чергою народна синоптикиня Наталка Діденко пояснила, як пил із Сахари дійшов аж до України.