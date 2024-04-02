Народний синоптик Діденко пояснила, як пил із Сахари дійшов до України та чим він небезпечний

Наталка Діденко. Фото: соцмережі

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що погіршення якості повітря в Україні зумовлено потужною теплою масою, яка разом з потеплінням принесла пил із Сахари. Таке явище, за її словами, може створювати певні проблеми для людей, які мають хвороби органів дихання. Однак суттєвої небезпеки не становить.

Про це народний синоптик розповіла в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

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Як в Україну прийшов пил із Сахари

За словами Діденко, останні дні в Україну поступово насувалася тепла маса з південних широт, яка принесла із собою потепління. Однак вона була настільки потужною, що підняла разом із собою пил із Сахари.

Водночас синоптик наголошує, що це запилення повітря не слід плутати із пиловою бурею.

"Пилова буря в Україні трапляється переважно навесні-влітку. Але це було саме запилення повітря, пов'язане з переміщенням теплої африканської маси з південного заходу на північний схід", — сказала Діденко.

Вона додала, що на роботу промислових та економічних об'єктів цей пил не впливає.

Чи становить пил загрозу для здоров'я

За словами синоптика, такий пил може створювати певні проблеми для людей, які мають хвороби органів дихання. Однак суттєвої загрози це не становить.

Загалом Діденко радить частіше проводити вологе прибирання у помешканні. Що стосується провітрювання, то тут слід діяти зважаючи на поточну ситуацію стану повітря та вказівки ДСНС.

Нагадаємо, 1 квітня у Києві зафіксували високий рівень забрудненості повітря. Мешканцям столиці порадили утриматися від прогулянок та відкритих вікон вдома.

Своєю чергою, синоптики попередили області, яким загрожує буря у вівторок, 2 квітня.