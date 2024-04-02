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Народный синоптик Диденко объяснила, как пыль из Сахары дошла до Украины и чем она опасна

2 апреля 2024 19:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Народный синоптик Диденко объяснила, как пыль из Сахары дошла до Украины и чем она опасна
Наталья Диденко. Фото: соцсети
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что ухудшение качества воздуха в Украине обусловлено мощной теплой массой, которая вместе с потеплением принесла пыль из Сахары. Такое явление, по ее словам, может создавать определенные проблемы для людей с болезнями органов дыхания. Однако существенной опасности не представляет.

Об этом народный синоптик рассказала в утреннем эфире Ранок.LIVE.

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Как в Украину пришла пыль из Сахары

По словам Диденко, последние дни в Украину постепенно надвигалась теплая масса из южных широт, принесшая с собой потепление. Однако она была настолько мощной, что подняла вместе с собой пыль из Сахары.

В то же время синоптик отмечает, что данное опыление воздуха не следует путать с пылевой бурей.

"Пылевая буря в Украине случается, преимущественно весной-летом. Но это было именно опыление воздуха, связанное с перемещением теплой африканской массы с юго-запада на северо-восток", — сказала Диденко.

Она добавила, что на работу промышленных и экономических объектов данная пыль не влияет.

Составляет ли пыль угрозу для здоровья

По словам синоптика, такая пыль может создавать определенные проблемы для людей с болезнями органов дыхания. Однако существенной угрозы это не представляет.

В общем, Диденко советует чаще проводить влажную уборку в доме. Что касается проветривания, то здесь следует действовать ввиду текущей ситуации состояния воздуха и указаний ГСЧС.

Напомним, 1 апреля в Киеве был зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха. Жителям столицы посоветовали воздержаться от прогулок и открытых окон дома.

В свою очередь, синоптики предупредили области, которым грозит буря во вторник, 2 апреля.

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