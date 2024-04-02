Погода в Україні у вівторок, 2 квітня — де прогнозують грозові бурі

Гроза за містом. Фото: Depositphotos

Погода в Україні в вівторок, 2 квітня, буде теплою та подекуди дощовою. Синоптики попереджають про грозові зливи у Львівській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та інших областях, а також про сильні пориви вітру до 20 м/с. Крім того, фахівці радять бути обережними через запиленість повітря, яка спостерігатиметься ще кілька днів. Температура вдень може становити рекордні +25 °C, а вночі термометри не покажуть нижче +9.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 2 квітня

"Найближчими днями, у зв'язку з переміщенням атмосферного фронту з короткочасними дощами із заходу на схід країни, повітряна маса з сахарським пилом зміститься східніше за межі України — повітря стане чистим", — прогнозують синоптики.

За їх словами, вночі в Карпатах і на Закарпатті, а вдень на заході й півночі очікуються дощі, подекуди з грозами. Вітер у більшості областей південного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с, однак місцями — пориви до 30 м/с, детальніше про це — нижче.

Температура повітря:

вночі +9...+14 °C, на сході та південному сході +6...+11 °C;

вдень +20...+25 °C, в Криму до +28 °C, на Закарпатті, Прикарпатті та узбережжі морів +13...+18 °C;

у Києві вночі +12...+14 °C, вдень +22...+24 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 2 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру 15-20 м/с в більшості областей України, крім східних. На високогір'ї Карпат пориви сягатимуть 25-30 м/с. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Прогноз небезпечної погоди в Україні сьогодні, 2 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, 2 квітня можливі підтоплення через утримання високих рівнів води на Десні, її притоці річці Снов (жовтий рівень небезпеки) та на Верхньому Дніпрі в межах країни (помаранчевий рівень небезпеки). Також очікується підвищення рівнів води на річках Закарпатської області упродовж 2-3 квітня (жовтий рівень небезпеки).

Прогноз небезпечних гідрологічних явищ в Україні сьогодні, 2 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 2 квітня

Народна синоптикиня Наталка Діденко попереджає про запилення повітря через сахарську пилюку, а також дощі на заході, подекуди грозові, з незначним похолоданням до +14...+19 °C.

На решті території температура повітря становитиме +20...+25 °C. Також Діденко повідомляє про сильні, а то й штормові, пориви вітру до 15-20 м/с.

У Києві опадів не очікується, лише ввечері подекуди грозовий дощ. Повітря прогріється до +24 °C.

"Можливе погіршення видимості, ускладнення самопочуття через перенесення пилюки із Сахари", — зазначає синоптикиня.

Що відомо про забруднення повітря пилом із Сахари

Діденко пояснює, що запилення повітря в Україні — це відгомін справжньої піщаної бурі в Європі, родом із пустелі Сахари. Відбувається перенесення атмосферою пилу.

"Пилова буря — коли тривалий час дме сильний вітер, пересушується ґрунт, тоді вітер і ганяє масштабними просторами пилюку, ґрунт, піщинки. Погіршується видимість, тьмяніє небо, пил не дає нормально дихати і осідає, де прийдеться", — пояснює синоптикиня.

Пилова буря в Києві. Ілюстративне фото: соцмережі

За її словами, таке явище найбільш поширене на півдні та південному сході України, та бувають масштабніші поширення. Тому слід зволожувати помешкання та дозовано відкривати вікна, особливо для людей, що мають проблеми дихання.

В Укргідрометцентрі зазначили, що пил прийшов разом із африканським теплом, адже "середня добова температура перевищила норму на 5-12 градусів". Однак синоптики запевняють, що незабаром — 3-4 квітня по всій території України пройдуть дощі, які покладуть край сахарській пилюці.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки "Український гідрометеорологічний центр"

Нагадаємо, що в Києві зафіксували високий рівень забрудненості повітря. В КМВА закликають утриматись від прогулянок та не відкривати вікна вдома. Крім того, про причини цього явища розповіли фахівці з Метеорологічної станції Бориспіль.