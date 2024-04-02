Погода в Украине во вторник, 2 апреля — где прогнозируют грозовые бури

Гроза за городом. Фото: Depositphotos

Погода в Украине во вторник, 2 апреля, будет теплой и дождливой. Синоптики предупреждают о грозовых ливнях во Львовской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской и других областях, а также о сильных порывах ветра до 20 м/с. Кроме того, специалисты советуют быть осторожными из-за запыленности воздуха, которая будет наблюдаться еще несколько дней. Температура днем может составлять рекордные +25 °C, а ночью термометры не покажут ниже +9.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 2 апреля

"В ближайшие дни, в связи с перемещением атмосферного фронта с кратковременными дождями с запада на восток страны, воздушная масса с сахарной пылью сместится восточнее границ Украины — воздух станет чистым", — прогнозируют синоптики.

По их словам, ночью в Карпатах и Закарпатье, а днем на западе и севере ожидаются дожди, кое-где с грозами. Ветер в большинстве областей южного направления со скоростью 7-12 м/с, однако местами порывы до 30 м/с, подробнее об этом ниже.

Температура воздуха:

ночью +9...+14 °C, на востоке и юго-востоке +6...+11 °C;

днем +20...+25 °C, в Крыму до +28 °C, в Закарпатье, Прикарпатье и побережье морей +13...+18 °C;

в Киеве ночью +12...+14 °C, днем +22...+24 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 2 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра 15-20 м/с в большинстве областей Украины, кроме восточных. На высокогорье Карпат порывы будут достигать 25-30 м/с. Объявлен I уровень опасности — желтый.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 2 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, 2 апреля возможны подтопления из-за удержания высоких уровней воды на Десне, ее притоке на реке Снов (желтый уровень опасности) и на Верхнем Днепре в пределах страны (оранжевый уровень опасности). Также ожидается повышение уровня воды на реках Закарпатской области в течение 2-3 апреля (желтый уровень опасности).

Прогноз опасных гидрологических явлений в Украине сегодня, 2 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 2 апреля

Народный синоптик Наталья Диденко предупреждает о запыленности воздуха через сахарную пыль, а также дожди на западе, иногда грозовые, с незначительным похолоданием до +14...+19 °C.

На остальной территории температура воздуха будет составлять +20...+25 °C. Также Диденко сообщает о сильных, а то и штормовых, порывах ветра до 15-20 м/с.

В Киеве осадков не ожидается, лишь к вечеру местами грозовой дождь. Воздух прогреется до +24 °C.

"Возможно ухудшение видимости, усложнение самочувствия из-за переноса пыли из Сахары", — отмечает синоптик.

Что известно о загрязнении воздуха пылью из Сахары

Диденко объясняет, что запыленность воздуха в Украине — это отзвук настоящей песчаной бури в Европе, родом из пустыни Сахары. Происходит перенос атмосферой пыли.

"Пылевая буря — когда долго дует сильный ветер, пересушивается почва, тогда ветер и гоняет масштабными просторами пыли, почву, песчинки. Ухудшается видимость, тускнеет небо, пыль не дает нормально дышать и оседает, где придется", — объясняет синоптик.

Пылевая буря в Киеве. Иллюстративное фото: соцсети

По ее словам, такое явление наиболее распространено на юге и юго-востоке Украины, но бывают и масштабные распространения. Поэтому следует увлажнять квартиру и дозировано открывать окна, особенно для людей с проблемами дыхания.

В Укргидрометцентре отметили, что пыль пришла вместе с африканским теплом, ведь "средняя суточная температура превысила норму на 5-12 градусов". Однако синоптики уверяют, что в скором времени — 3-4 апреля по всей территории Украины пройдут дожди, которые положат конец сахарной пыли.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы "Украинский гидрометеорологический центр"

Напомним, что в Киеве зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха. В КГВА призывают воздержаться от прогулок и не открывать дома окна. Кроме того, о причинах этого явления рассказали специалисты Метеорологической станции Борисполь.