Завтра в Україні погіршиться якість повітря — небо затягне пил із Сахари
В Україні найближчими днями очікується погіршення якості повітря. Такі погодні умови обумовлені прибуттям пилу із пустелі Сахари, що в Африці.
Про це повідомила пресслужба Метеорологічної станції Бориспіль у Facebook.
Пил із Сахари накриє Україну
"В Україну прибуває пил із Сахари. Сьогодні пилом накрило Прикарпаття, а ось 1 квітня така ситуація буде по всій Україні", — йдеться у повідомленні.
Метеорологи попередили, що небо над Україною буде дуже тьмяним.
Водночас в областях очікується аномальне тепло до +25 °C.
За словами народного синоптика Наталки Діденко, 1 квітня в Україні буде спекотним. Температура повітря підвищиться до +26 °С. Однак у деяких областях очікуються дощі.
Також ми писали, що в Одесі завтра буде ясна, тепла та сонячна погода. Очікується вітер змінних напрямків.
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