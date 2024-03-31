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Завтра в Україні погіршиться якість повітря — небо затягне пил із Сахари

31 березня 2024 17:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Завтра в Україні погіршиться якість повітря — небо затягне пил із Сахари
Забруднене повітря. Ілюстративне фото: УНІАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні найближчими днями очікується погіршення якості повітря. Такі погодні умови обумовлені прибуттям пилу із пустелі Сахари, що в Африці.

Про це повідомила пресслужба Метеорологічної станції Бориспіль у Facebook.

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"В Україну прибуває пил із Сахари. Сьогодні пилом накрило Прикарпаття, а ось 1 квітня така ситуація буде по всій Україні", — йдеться у повідомленні.

Метеорологи попередили, що небо над Україною буде дуже тьмяним.

Водночас в областях очікується аномальне тепло до +25 °C.

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Карта розповсюдження пилу. Фото: Метеорологічна станція Бориспіль

За словами народного синоптика Наталки Діденко, 1 квітня в Україні буде спекотним. Температура повітря підвищиться до +26 °С. Однак у деяких областях очікуються дощі. 

Також ми писали, що в Одесі завтра буде ясна, тепла та сонячна погода. Очікується вітер змінних напрямків. 

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