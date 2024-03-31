Завтра в Україні погіршиться якість повітря — небо затягне пил із Сахари

Забруднене повітря. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні найближчими днями очікується погіршення якості повітря. Такі погодні умови обумовлені прибуттям пилу із пустелі Сахари, що в Африці.

Про це повідомила пресслужба Метеорологічної станції Бориспіль у Facebook.

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"В Україну прибуває пил із Сахари. Сьогодні пилом накрило Прикарпаття, а ось 1 квітня така ситуація буде по всій Україні", — йдеться у повідомленні.

Метеорологи попередили, що небо над Україною буде дуже тьмяним.

Водночас в областях очікується аномальне тепло до +25 °C.

Карта розповсюдження пилу. Фото: Метеорологічна станція Бориспіль

За словами народного синоптика Наталки Діденко, 1 квітня в Україні буде спекотним. Температура повітря підвищиться до +26 °С. Однак у деяких областях очікуються дощі.

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