Завтра в Украине ухудшится качество воздуха — небо затянет пыль из Сахары
В Украине в ближайшие дни ожидается ухудшение качества воздуха. Такие погодные условия обусловлены прибытием пыли из пустыни Сахары в Африке.
Об этом сообщила пресс-служба Метеорологической станции Борисполь в Facebook.
Пыль из Сахары накроет Украину
"В Украину прибывает пыль из Сахары. Сегодня пылью накрыло Прикарпатье, а вот 1 апреля такая ситуация будет по всей Украине", — говорится в сообщении.
Метеорологи предупредили, что небо над Украиной будет очень туманным.
В то же время в областях ожидается аномальное тепло до +25 °C.
По словам народного синоптика Наталки Диденко, 1 апреля в Украине будет жарким. Температура воздуха повысится до +26 °С. Однако в некоторых областях ожидаются дожди.
Также мы писали, что в Одессе завтра ясная, теплая и солнечная погода. Ожидается ветер переменных направлений.
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