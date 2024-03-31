Завтра в Украине ухудшится качество воздуха — небо затянет пыль из Сахары

Загрязненный воздух. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине в ближайшие дни ожидается ухудшение качества воздуха. Такие погодные условия обусловлены прибытием пыли из пустыни Сахары в Африке.

Об этом сообщила пресс-служба Метеорологической станции Борисполь в Facebook.

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"В Украину прибывает пыль из Сахары. Сегодня пылью накрыло Прикарпатье, а вот 1 апреля такая ситуация будет по всей Украине", — говорится в сообщении.

Метеорологи предупредили, что небо над Украиной будет очень туманным.

В то же время в областях ожидается аномальное тепло до +25 °C.

Карта распространения пыли. Фото: Метеорологическая станция Борисполь

По словам народного синоптика Наталки Диденко, 1 апреля в Украине будет жарким. Температура воздуха повысится до +26 °С. Однако в некоторых областях ожидаются дожди.

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