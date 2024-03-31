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Народний синоптик Діденко налякала погодою зі зливами у деяких регіонах завтра

31 березня 2024 14:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на завтра, 1 квітня, від Наталки Діденко
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні завтра, 1 квітня, буде спекотною. Температура повітря підвищиться до +26 °С. Однак у деяких областях очікуються дощі. 

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 1 квітня

За словами Діденко, в Україні очікується +21...+26 °С. Переважно буде сухо.

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Погода в Україні 1 квітня о 10:00. Фото: Meteopost

Однак у Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях місцями дощ.

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Погода в Україні 1 квітня о 16:00. Фото: Meteopost
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Погода в Україні 1 квітня о 22:00. Фото: Meteopost

Прогноз погоди в Києві на 1 квітня

Народний синоптик розповіла, що в столиці другий місяць весни буде дуже теплим. Очікується до +25 °С. 

Найближчої ночі та завтра вранці ймовірний невеликий дощ. Вдень опадів не передбачається.

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Допис Діденко. Фото: скриншот 

Нагадаємо, мешканців Київської області попередили про небезпечні гідрологічні явища протягом 30 березня — 2 квітня. Очікуються різкі коливання рівнів води з утриманням відміток затоплення заплави та понижених прирічкових територій.

Також 29 березня в українських Карпатах зафіксували шторм. Мандрівників закликали уникати походів на високогір'я.

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