Прогноз погоди в Україні на завтра, 1 квітня, від Наталки Діденко

Народний синоптик Діденко налякала погодою зі зливами у деяких регіонах завтра
Погода в Україні завтра, 1 квітня, буде спекотною. Температура повітря підвищиться до +26 °С. Однак у деяких областях очікуються дощі.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди в Україні на 1 квітня
За словами Діденко, в Україні очікується +21...+26 °С. Переважно буде сухо.
Однак у Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях місцями дощ.
Прогноз погоди в Києві на 1 квітня
Народний синоптик розповіла, що в столиці другий місяць весни буде дуже теплим. Очікується до +25 °С.
Найближчої ночі та завтра вранці ймовірний невеликий дощ. Вдень опадів не передбачається.
Нагадаємо, мешканців Київської області попередили про небезпечні гідрологічні явища протягом 30 березня — 2 квітня. Очікуються різкі коливання рівнів води з утриманням відміток затоплення заплави та понижених прирічкових територій.
Також 29 березня в українських Карпатах зафіксували шторм. Мандрівників закликали уникати походів на високогір'я.
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