Прогноз погоды в Украине на завтра, 1 апреля, от Наталки Диденко

Народный синоптик Диденко напугала погодой с ливнями в некоторых регионах завтра
Погода в Украине завтра, 1 апреля, будет жаркой. Температура воздуха повысится до +26 °С. Однако в некоторых областях ожидаются дожди.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в Украине на 1 апреля
По словам Диденко, в Украине ожидается +21...+26°С. В основном будет сухо.
Однако в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях местами дождь.
Прогноз погоды в Киеве на 1 апреля
Народный синоптик рассказала, что в столице второй месяц весны будет очень теплым. Ожидается до +25 °С.
В ближайшую ночь и завтра утром возможен небольшой дождь. Днем осадки не ожидаются.
Напомним, жителей Киевской области предупредили об опасных гидрологических явлениях в течение 30 марта — 2 апреля. Ожидаются резкие колебания уровней воды с удержанием отметок затопления поймы и пониженных приречных территорий.
Также 29 марта в украинских Карпатах зафиксировали шторм. Путешественников призвали избегать походов на высокогорье.
Читайте Новини.LIVE!