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Народный синоптик Диденко напугала погодой с ливнями в некоторых регионах завтра

31 марта 2024 14:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на завтра, 1 апреля, от Наталки Диденко
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине завтра, 1 апреля, будет жаркой. Температура воздуха повысится до +26 °С. Однако в некоторых областях ожидаются дожди.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 1 апреля

По словам Диденко, в Украине ожидается +21...+26°С. В основном будет сухо.

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Погода в Украине 1 апреля в 10:00. Фото: Meteopost

Однако в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях местами дождь.

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Погода в Украине 1 апреля в 16:00. Фото: Meteopost
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Погода в Украине 1 апреля в 22:00. Фото: Meteopost

Прогноз погоды в Киеве на 1 апреля

Народный синоптик рассказала, что в столице второй месяц весны будет очень теплым. Ожидается до +25 °С.

В ближайшую ночь и завтра утром возможен небольшой дождь. Днем осадки не ожидаются.

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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, жителей Киевской области предупредили об опасных гидрологических явлениях в течение 30 марта — 2 апреля. Ожидаются резкие колебания уровней воды с удержанием отметок затопления поймы и пониженных приречных территорий.

Также 29 марта в украинских Карпатах зафиксировали шторм. Путешественников призвали избегать походов на высокогорье.

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