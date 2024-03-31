Прогноз погоды в Украине на завтра, 1 апреля, от Наталки Диденко

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 1 апреля, будет жаркой. Температура воздуха повысится до +26 °С. Однако в некоторых областях ожидаются дожди.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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По словам Диденко, в Украине ожидается +21...+26°С. В основном будет сухо.

Погода в Украине 1 апреля в 10:00. Фото: Meteopost

Однако в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях местами дождь.

Погода в Украине 1 апреля в 16:00. Фото: Meteopost

Погода в Украине 1 апреля в 22:00. Фото: Meteopost

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Народный синоптик рассказала, что в столице второй месяц весны будет очень теплым. Ожидается до +25 °С.

В ближайшую ночь и завтра утром возможен небольшой дождь. Днем осадки не ожидаются.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, жителей Киевской области предупредили об опасных гидрологических явлениях в течение 30 марта — 2 апреля. Ожидаются резкие колебания уровней воды с удержанием отметок затопления поймы и пониженных приречных территорий.

Также 29 марта в украинских Карпатах зафиксировали шторм. Путешественников призвали избегать походов на высокогорье.