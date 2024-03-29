Шторм в Карпатах 29 березня

У Карпатах шторм — на якій горі існує небезпека для мандрівників
В українських Карпатах у п'ятницю, 29 березня, фіксують шторм. Мандрівників закликають уникнути походів на високогір'я.
Про це повідомила пресслужба Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook.
Шторм в горах 29 березня
Так, станом на ранок на горі Піп Іван Чорногірський хмарна погода, фіксують туман з мінімальною видимістю.
Водночас повідомляють про південно-західний вітер, 26 м/с.
Температура повітря становить -3 °С.
Мандрівників закликали сьогодні не виходити у високогір'я.
Нагадаємо, сьогодні в Україні штормова погода. Вдень синоптики передають пориви сильного вітру, проте все одно на вулиці буде тепло.
Також в Укргідрометцентрі попередили про значне похолодання в Україні. У південній частині країни місцями можливий невеликий дощ.
Читайте Новини.LIVE!