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У Карпатах шторм — на якій горі існує небезпека для мандрівників

29 березня 2024 12:13
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Шторм в Карпатах 29 березня
Шторм на горі Піп Іван Чорногірський. Фото: Facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В українських Карпатах у п'ятницю, 29 березня, фіксують шторм. Мандрівників закликають уникнути походів на високогір'я.

Про це повідомила пресслужба Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook.

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Так, станом на ранок на горі Піп Іван Чорногірський хмарна погода, фіксують туман з мінімальною видимістю.

Водночас повідомляють про південно-західний вітер, 26 м/с.

Температура повітря становить -3 °С.

Мандрівників закликали сьогодні не виходити у високогір'я.

шторм в Карпатаз 29 березня
Скриншот допису Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Нагадаємо, сьогодні в Україні штормова погода. Вдень синоптики передають пориви сильного вітру, проте все одно на вулиці буде тепло. 

Також в Укргідрометцентрі попередили про значне похолодання в Україні. У південній частині країни місцями можливий невеликий дощ.

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