Погода від Укргідрометцентру 29 березня, буде небезпечно

Жінка з парасолею. Ілюстроване фото: УНІАН

За даними синоптиків, 29 березня у більшості регіонів країни очікується хмарна погода з проясненнями. Однак, на Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці очікуються значні дощі, які на високогір'ї можуть переходити у мокрий сніг. В південній частині країни місцями можливий невеликий дощ.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди в Україні на 29 березня

На 29 березня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Деякі регіони, зокрема Закарпаття та Карпати, можуть зазнати значних дощів, які на високогір'ї можуть переходити у мокрий сніг. У південній частині країни можливі невеликі дощі.

Вітер буде переважно південно-західний, з подальшим переходом на північно-західний напрямок. Швидкість вітру становитиме від 7 до 12 метрів на секунду, з поривами вдень до 15-20 метрів на секунду.

Температура вночі +4...+9°С, вдень +11...+16°С, на півдні країни +20°С; на високогір'ї Карпат вночі 0...+5°С, вдень +5...+10°С.

Погода в Україні 29 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 29 березня по Київщині

На Київщині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі можливий невеликий дощ, а вдень очікується помірний дощ. Температура повітря вночі коливатиметься від +4...+9°С, а вдень +11...+16°С.

У Києві вночі очікується температура від +6...+8°С, а вдень +12...+14°С.

29 березня вдень очікуються пориви вітру від 15 до 20 м/с. Рівень небезпечності залишається помірним, позначаючи жовтий колір.

Погода в Київській області 29 березня. Фото: Укргідрометцентр​

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

У нічний час 29 березня у західних областях та вдень по всій території України, за винятком північно-східних регіонів, очікуються пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с. У регіоні Закарпаття та в Карпатах уночі та вранці передбачаються значні опади у вигляді дощів.

Рівень небезпечності оцінюється як помірний, позначаючися жовтим кольором.

Синоптики попереджають про небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що мешканців столиці попереджають про погіршення погодних умов, передбачених на завтра, 29 березня. Рівень небезпечності встановлено на жовтому, що означає певний ступінь ризику.

Також ми писали про те, що народний синоптик Діденко попередила про різку зміну погоди в Україні.