Погода от Укргидрометцентра 29 марта, будет опасно

В Украине ожидается похолодание — Укргидрометцентр назвал регионы, которые завтра накроет дождями
По данным синоптиков, 29 марта в большинстве регионов страны ожидается облачная погода с прояснениями. Однако в Закарпатье и в Карпатах ночью и утром ожидаются значительные дожди, которые на высокогорье могут переходить в мокрый снег. В южной части страны местами возможен небольшой дождь.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Прогноз погоды в Украине на 29 марта
29 марта в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Некоторые регионы, в частности Закарпатье и Карпаты, могут испытать значительные дожди, которые на высокогорье могут переходить в мокрый снег. В южной части страны возможны небольшие дожди.
Ветер будет преимущественно юго-западный, с последующим переходом на северо-западное направление. Скорость ветра будет составлять от 7 до 12 метров в секунду, с порывами днем до 15-20 метров в секунду.
Температура ночью +4...+9°С, днем +11...+16°С, на юге страны +20°С; на высокогорье Карпат ночью 0...+5°С, днем +5...+10°С.
Прогноз погоды на 29 марта по Киевской области
В Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, а днем ожидается умеренный дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4...+9°С, а днем +11...+16°С.
В Киеве ночью ожидается температура от +6...+8°С, а днем +12...+14°С.
29 марта днем ожидаются порывы ветра от 15 до 20 м/с. Уровень опасности остается умеренным, обозначая желтый цвет.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине
В ночные часы 29 марта в западных областях и днем по всей территории Украины, за исключением северо-восточных регионов, ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 м/с. В регионе Закарпатья и в Карпатах ночью и утром ожидаются сильные осадки в виде дождей.
Уровень опасности оценивается как умеренный, сказываясь желтым цветом.
Напомним, что жители столицы предупреждают об ухудшении погодных условий, предусмотренных на завтра, 29 марта. Уровень опасности установлен на желтом, что означает определенную степень риска.
Также мы писали о том, что народный синоптик Диденко предупредила о резком изменении погоды в Украине.
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