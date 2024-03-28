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В Украине ожидается похолодание — Укргидрометцентр назвал регионы, которые завтра накроет дождями

28 марта 2024 21:02
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода от Укргидрометцентра 29 марта, будет опасно
Женщина с зонтиком. Иллюстрированное фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

По данным синоптиков, 29 марта в большинстве регионов страны ожидается облачная погода с прояснениями. Однако в Закарпатье и в Карпатах ночью и утром ожидаются значительные дожди, которые на высокогорье могут переходить в мокрый снег. В южной части страны местами возможен небольшой дождь.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды в Украине на 29 марта

29 марта в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Некоторые регионы, в частности Закарпатье и Карпаты, могут испытать значительные дожди, которые на высокогорье могут переходить в мокрый снег. В южной части страны возможны небольшие дожди.

Ветер будет преимущественно юго-западный, с последующим переходом на северо-западное направление. Скорость ветра будет составлять от 7 до 12 метров в секунду, с порывами днем ​​до 15-20 метров в секунду.

Температура ночью +4...+9°С, днем ​​+11...+16°С, на юге страны +20°С; на высокогорье Карпат ночью 0...+5°С, днем ​​+5...+10°С.

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Погода в Украине 29 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 29 марта по Киевской области

В Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, а днем ​​ожидается умеренный дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4...+9°С, а днем ​​+11...+16°С.

В Киеве ночью ожидается температура от +6...+8°С, а днем ​​+12...+14°С.

29 марта днем ​​ожидаются порывы ветра от 15 до 20 м/с. Уровень опасности остается умеренным, обозначая желтый цвет.

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Погода в Киевской области 29 марта. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

В ночные часы 29 марта в западных областях и днем ​​по всей территории Украины, за исключением северо-восточных регионов, ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 м/с. В регионе Закарпатья и в Карпатах ночью и утром ожидаются сильные осадки в виде дождей.

Уровень опасности оценивается как умеренный, сказываясь желтым цветом.

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Синоптики предупреждают об опасности. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что жители столицы предупреждают об ухудшении погодных условий, предусмотренных на завтра, 29 марта. Уровень опасности установлен на желтом, что означает определенную степень риска.

Также мы писали о том, что народный синоптик Диденко предупредила о резком изменении погоды в Украине.

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