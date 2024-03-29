Погода в Україні у п'ятницю, 29 березня — яким областям загрожує буря

Люди йдуть з парасольками під сильною зливою. Фото: independent.co.uk

Погода в Україні в п'ятницю, 29 березня, буде штормовою. Синоптики попереджають українців про сильні дощі в Карпатах та на Закарпатті, в інших областях незначні, а також про штормовий вітер з поривами до 20 м/с. Температура повітря буде плюсовою, вночі очікується до +9 °C, а вдень +16 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 29 березня

За прогнозом синоптиків, в Україні очікуються дощі, які значно посиляться на Закарпатті та в Карпатах, а на високогір'ї супроводжуватимуться мокрим снігом. На півдні дощі будуть незначні.

Вітер буде південно-західного напрямку з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, місцями пориви до 20 м/с, про що детально повідомляємо нижче.

Температура повітря:

вночі +4...+9 °C, вдень +11...+16 °C, на півдні до +20 °C;

на високогір'ї Карпат вночі 0...+5 °C, вдень +5...+10 °C;

у Києві вночі +6...+8 °C, вдень +12...+14 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 29 березня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про негоду

Укргідрометцентр попереджає про сильні пориви вітру до 15-20 м/с вночі на заході, а вдень по всій країні, окрім північного сходу.

Крім того, на Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці синоптики прогнозують сильні дощі.

Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Прогноз небезпечної погоди в Україні сьогодні, 29 березня. Фото: Укргідрометцентр

Також синоптики повідомляють про значну сніголавинну небезпеку ІІІ рівня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей. Помірну сніголавинну небезпеку ІІ рівня прогнозують на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

Загроза пов'язана з відлигою та опадами.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — зазначили фахівці.

Прогноз сніголавинної небезпеки в Україні сьогодні, 29 березня. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, Укргідрометцентр попереджає про підтоплення 28 березня — 2 квітня через утримання високих рівнів води на Десні, її притоці річці Снов та на Верхньому Дніпрі в межах країни.

ІІІ рівень небезпеки утримується у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях через спустошення Каховського водосховища та входження Дніпра в старе природне річище.

Прогноз небезпеки підтоплень в Україні сьогодні, 29 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 29 березня

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, через циклон з атмосферними фронтами очікуються дощі. Негода рухатиметься із західних до східних областей, тому дощі вночі йтимуть на заході, вдень — на півночі та в центрі, а ввечері очікуються на сході.

Температура повітря в Житомирській, Київській та Сумській областях становитиме +10...+12 °C, на решті території — до +18 °C.

У Києві Діденко прогнозує похолодання з дощем та сильним вітром. Повітря прогріється до +10...+12 °C.

Нагадаємо, що влада попередила про небезпечну погоду мешканців Київської області в п'ятницю, 29 березня. Жовтий колір небезпеки.

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