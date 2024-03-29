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Надвигается буря — какие области синоптики предупредили об опасной погоде

29 марта 2024 04:31
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в пятницу, 29 марта — каким областям грозит буря
Люди идут с зонтиками под сильным ливнем. Фото: independent.co.uk
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в пятницу, 29 марта, будет штормовой. Синоптики предупреждают украинцев о сильных дождях в Карпатах и Закарпатье, в других областях незначительны, а также о штормовом ветре с порывами до 20 м/с. Температура воздуха будет плюсовой, ночью ожидается до +9 °C, а днем +16 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 29 марта

По прогнозу синоптиков, в Украине ожидаются дожди, которые значительно усилятся в Закарпатье и в Карпатах, а на высокогорье будут сопровождаться мокрым снегом. На юге дожди будут незначительными.

Ветер будет юго-западного направления с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с, о чем подробно сообщаем ниже.

Температура воздуха:

  • ночью +4...+9 °C, днем +11...+16 °C, на юге до +20 °C;
  • на высокогорье Карпат ночью 0...+5 °C, днем +5...+10 °C;
  • в Киеве ночью +6...+8 °C, днем +12...+14 °C.
Карта погоды в Украине сегодня, 29 марта, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине сегодня, 29 марта. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о непогоде

Укргидрометцентр предупреждает о сильных порывах ветра до 15-20 м/с ночью на западе, а днем по всей стране, кроме северо-востока.

Кроме того, на Закарпатье и в Карпатах ночью и утром синоптики прогнозируют сильные дожди.

Объявлен I уровень опасности — желтый.

Карта опасной погоды в Украине сегодня, 29 марта, от Укргидрометцентра
Прогноз опасной погоды в Украине сегодня, 29 марта. Фото: Укргидрометцентр

Также синоптики сообщают о значительной снеголавинной опасности ІІІ уровня на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Умеренную снеголавинную опасность ІІ уровня прогнозируют на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Угроза связана с оттепелями и осадками.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — отметили специалисты.

Карта снеголавинной опасности в Украине сегодня, 29 марта, от Укргидрометцентра
Прогноз снеголавинной опасности в Украине сегодня, 29 марта. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, Укргидрометцентр предупреждает о подтоплении 28 марта — 2 апреля из-за удержания высоких уровней воды на Десне, ее притоке на реке Снов и на Верхнем Днепре в пределах страны.

III уровень опасности удерживается в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях из-за опустошения Каховского водохранилища и вхождения Днепра в старое природное русло.

Карта опасности подтоплений в Украине сегодня, 29 марта, от Укргидрометцентра
Прогноз опасности подтоплений в Украине сегодня, 29 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 29 марта

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, из-за циклона с атмосферными фронтами ожидаются дожди. Ненастье будет двигаться из западных в восточные области, поэтому дожди ночью будут идти на западе, днем — на севере и в центре, а вечером ожидаются на востоке.

Температура воздуха в Житомирской, Киевской и Сумской областях составит +10...+12 °C, на остальной территории — до +18 °C.

В Киеве Диденко прогнозирует похолодание с дождем и сильным ветром. Воздух прогреется до +10...+12 °C.

Напомним, что власти предупредили об опасной погоде жителей Киевской области в пятницу, 29 марта. Желтый цвет опасности.

Также мы писали, что парк "Тузловские лиманы" заполонили розовые фламинго. Украинский эколог рассказал подробно об этом событии.

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