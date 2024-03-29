Погода в Украине в пятницу, 29 марта — каким областям грозит буря

Надвигается буря — какие области синоптики предупредили об опасной погоде
Погода в Украине в пятницу, 29 марта, будет штормовой. Синоптики предупреждают украинцев о сильных дождях в Карпатах и Закарпатье, в других областях незначительны, а также о штормовом ветре с порывами до 20 м/с. Температура воздуха будет плюсовой, ночью ожидается до +9 °C, а днем +16 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 29 марта
По прогнозу синоптиков, в Украине ожидаются дожди, которые значительно усилятся в Закарпатье и в Карпатах, а на высокогорье будут сопровождаться мокрым снегом. На юге дожди будут незначительными.
Ветер будет юго-западного направления с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с, о чем подробно сообщаем ниже.
Температура воздуха:
- ночью +4...+9 °C, днем +11...+16 °C, на юге до +20 °C;
- на высокогорье Карпат ночью 0...+5 °C, днем +5...+10 °C;
- в Киеве ночью +6...+8 °C, днем +12...+14 °C.
Предупреждение о непогоде
Укргидрометцентр предупреждает о сильных порывах ветра до 15-20 м/с ночью на западе, а днем по всей стране, кроме северо-востока.
Кроме того, на Закарпатье и в Карпатах ночью и утром синоптики прогнозируют сильные дожди.
Объявлен I уровень опасности — желтый.
Также синоптики сообщают о значительной снеголавинной опасности ІІІ уровня на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Умеренную снеголавинную опасность ІІ уровня прогнозируют на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.
Угроза связана с оттепелями и осадками.
"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — отметили специалисты.
Кроме того, Укргидрометцентр предупреждает о подтоплении 28 марта — 2 апреля из-за удержания высоких уровней воды на Десне, ее притоке на реке Снов и на Верхнем Днепре в пределах страны.
III уровень опасности удерживается в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях из-за опустошения Каховского водохранилища и вхождения Днепра в старое природное русло.
Прогноз погоды от Наталки Диденко 29 марта
По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, из-за циклона с атмосферными фронтами ожидаются дожди. Ненастье будет двигаться из западных в восточные области, поэтому дожди ночью будут идти на западе, днем — на севере и в центре, а вечером ожидаются на востоке.
Температура воздуха в Житомирской, Киевской и Сумской областях составит +10...+12 °C, на остальной территории — до +18 °C.
В Киеве Диденко прогнозирует похолодание с дождем и сильным ветром. Воздух прогреется до +10...+12 °C.
Напомним, что власти предупредили об опасной погоде жителей Киевской области в пятницу, 29 марта. Желтый цвет опасности.
Также мы писали, что парк "Тузловские лиманы" заполонили розовые фламинго. Украинский эколог рассказал подробно об этом событии.
Читайте Новини.LIVE!