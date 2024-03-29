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В Карпатах шторм — на какой горе существует опасность для путешественников

29 марта 2024 12:13
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Шторм в Карпатах 29 марта
Шторм на горе Поп Иван Черногорский. Фото: Facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В украинских Карпатах в пятницу, 29 марта, фиксируют шторм. Путешественников призывают избежать походов на высокогорье.

Об этом сообщила пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

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Так, на утро на горе Пип Иван Черногорский облачная погода, фиксируют туман с минимальной видимостью.

В то же время сообщают о юго-западном ветре, 26 м/с.

Температура воздуха составляет –3 °С.

Путешественников призвали сегодня не выходить на высокогорье.

шторм в Карпатаз 29 марта
Скриншот поста Черногорского горного поисково-спасательного поста

Напомним, сегодня в Украине штормовая погода. Днем синоптики передают порывы сильного ветра, но все равно на улице будет тепло.

Также в Укргидрометцентре предупредили о значительном похолодании в Украине. В южной части страны местами возможен небольшой дождь.

погода
Карпаты
март
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