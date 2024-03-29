Шторм в Карпатах 29 марта

В Карпатах шторм — на какой горе существует опасность для путешественников
В украинских Карпатах в пятницу, 29 марта, фиксируют шторм. Путешественников призывают избежать походов на высокогорье.
Об этом сообщила пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.
Шторм в горах 29 марта
Так, на утро на горе Пип Иван Черногорский облачная погода, фиксируют туман с минимальной видимостью.
В то же время сообщают о юго-западном ветре, 26 м/с.
Температура воздуха составляет –3 °С.
Путешественников призвали сегодня не выходить на высокогорье.
Напомним, сегодня в Украине штормовая погода. Днем синоптики передают порывы сильного ветра, но все равно на улице будет тепло.
Также в Укргидрометцентре предупредили о значительном похолодании в Украине. В южной части страны местами возможен небольшой дождь.
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