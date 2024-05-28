Пылевая буря снова накроет Украину — когда и каким областям угрожает явление

Пылевая буря накрывает город. Иллюстративное фото: latifundist.com

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха заявила, что Украину снова накроет пылью 28-29 мая. На этот раз его принесет с территории Средней Азии — из Каспийской Низменности.

Об этом Наталья Птуха рассказала в комментарии NV, опубликованном в понедельник, 27 мая.

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Синоптик объяснила, что местные атмосферные фронты повлекли за собой поднятие части пыли, которая теперь летит на Восточную Европу.

"Воздушными потоками, которые сейчас направлены в Украину, мелкие частицы — а, скорее всего, это будет опять просто пыль — поступят на территорию страны", — отметила Птуха.

По ее словам, буря больше всего затронет южные, юго-восточные, центральные, северные и частично западные области. Меньше всего — северо-восточные.

"Небо будет казаться более тусклым. Частицы пыли будут сосредоточены преимущественно в верхних слоях атмосферы", — пояснила эксперт.

Однако она уверяет, что благодаря ожидаемым в эти дни дождям пыль не принесет особого дискомфорта.

"Как и в прошлый раз — кто подвержен заболеваниям дыхательных путей или глаз, стоит поберечься эти два дня, закрывать окна, чтобы меньше эта пыль оседала в домах", — рекомендует Птуха.

Напомним, что в начале апреля пылевая буря охватила Украину, в частности, Киев. Жители столицы показали, как это было. В свою очередь народный синоптик Наталья Диденко объяснила, как пыль из Сахары дошла до Украины.