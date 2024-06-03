Прогноз погоди в Україні на завтра, 4 червня, від Укргідрометцентру

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні у вівторок, 4 червня, буде хмарною з проясненнями. Вночі в більшості західних областей, на Вінничині, Одещині та Миколаївщині, вдень в Україні, крім південного сходу, очікуються короткочасні дощі, грози. А вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 4 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 4 червня

"Вітер південний та південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі +12...+17 °С; вдень у західних та північних областях +22...+27 °С, на решті території +28...+33 °С; на високогір'ї Карпат вночі +8...+13 °С, вдень +14...+19 °С", — йдеться в повідомленні.

Погода на Київщині 4 червня

На Київщині 4 червня також буде хмарно з проясненнями.

"Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквал 15-20 м/с. Вітер південний та південно-західний з поривами 5-10 м/с", — повідомили в Укргідрометцентрі.

Температура вночі сягне +12...+17 °С, а вдень +22...+27 °С.

Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Київщині та у самому Києві. Через грозу оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Погода в Україні 4 червня. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні метеорологічні явища 4 червня

4 червня вночі в більшості західних областей, на Вінничині, Одещині та Миколаївщині, вдень в Україні, крім південного сходу, очікуються грози. В окремих районах прогнозують град та шквали 15-20 м/с. Тому оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

А от у східних, більшості центральних та південних, 3 червня й у Львівській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Україні 4 червня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше на Закарпатті зафіксували потужний град, який за розмірами походив на м’ячі для пінг-понгу.

А також синоптики Укргідрометцентру розповіли, чим здивує цьогорічний червень українців, оскільки перший місяць літа в цьому році буде теплішим, ніж торік.