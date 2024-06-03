Прогноз погоды в Украине на завтра, 4 июня, от Укргидрометцентра.

Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине во вторник, 4 июня, будет облачной с прояснениями. Ночью в большинстве западных областей, Винницкой, Одесской и Николаевской, днем в Украине, кроме юго-востока, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 4 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 4 июня

"Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+17 °С; днем в западных и северных областях +22...+27 °С, на остальной территории +28...+33 °С; на высокогорье Карпат ночью +8...+13 °С, днем +14...+19 °С", — говорится в сообщении.

Погода в Киевской области 4 июня

В Киевской области 4 июня также будет облачно с прояснениями.

"Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквал 15-20 м/с. Ветер южный и юго-западный с порывами 5-10 м/с", — сообщили в Укргидрометцентре.

Температура ночью достигнет +12...+17 °С, а днем +22...+27 °С.

Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по Киевщине и в Киеве. Из-за грозы объявлен уровень опасности — желтый.

Погода в Украине 4 июня. Фото: Укргидрометцентр

Опасные метеорологические явления 4 июня

4 июня ночью в большинстве западных областей, Винницкой, Одесской и Николаевской, днем в Украине, кроме юго-востока, ожидаются грозы. В отдельных районах прогнозируется град и шквалы 15-20 м/с. Поэтому объявлен уровень опасности — желтый.

А вот в восточных, большинстве центральных и южных и во Львовской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине 4 июня. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее на Закарпатье зафиксировали мощный град, который по размерам был похож на мячи для пинг-понга.

А также синоптики Укргидрометцентра рассказали, чем удивит июнь этого года украинцев, поскольку первый месяц лета в этом году будет теплее, чем в прошлом.