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Літо почнеться з аномалій — синоптики розповіли, якою буде погодою у червні та до чого готуватися

31 травня 2024 12:58
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні у червні 2024 року
Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Вже завтра в Україні наступить літо, яке буде теплішим, аніж минулого року. Середня температура повітря очікується в межах +19...+23 °C.

Про це пише ТСН.ua.

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Прогноз погоди на червень

За даними Укргідрометцентру, червень буде середньостатистичним, але теплішим, ніж минулого року. Середня місячна температура повітря буде коливатися у межах +19...+23 °C, в районах поблизу гір — +16...+19°C, що на 1,5-2 °C вище за норму. 

Під час багаторічних спостережень мінімальна температура повітря у червні в Україні була +1 °C, а у гірських районах, Волинській, Рівненській, північних, північно-східних та Дніпропетровській областях — місцями було зафіксовано -3,4...-0,3 °C, на високогір′ї Карпат до -5 °C.

Абсолютний максимум температури становив +38 °C, а в Одеській, Херсонській, Харківській та Луганській областях місцями було навіть +39,8 °C, в горах — +25...+33 °C.

Місячна кількість опадів у червні прогнозується на рівні 49-90 мм, в Карпатах, на Прикарпатті та Закарпатті — 117-171 мм, що в межах норми.

У коментарі ТСН керівниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко розповіла, що цьогоріч прохолодного червня не буде. Це пояснюється тим, що з п’яти попередніх місяців чотири — виявились теплішими за норму.

За її словами, червень розпочнеться комфортною теплою погодою із короткочасними дощами по всій території, проте на лівому березі Дніпра їх буде обмаль на фоні значно вищих температур повітря, ніж були у травні.

На півдні, у центрі та сході у другий тиждень літа прогнозують денну температуру +30...+33°C, в західних та північних областях +27...+29 °C.  Також активнішими стануть грози, град та шквали.

Загалом за даними різним погодних сайтів показує, червень в Україні прогнозується теплим і дощовим. 

За статистикою метеоспостережень, кількість дощових днів у червні у південних та східних областях становить 5-11, на решті території — 10-15, а у Карпатах може бути до 19 днів.

Раніше Укргідрометцентр попереджав про дощі та грози в деяких областях в останній день весни.

Також ми писали, що на Сонці стався потужний спалах. Через це вже у червні Землю накриють потужні магнітні бурі, до яких варто підготуватися.

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