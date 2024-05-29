На Сонці стався потужний спалах — майже весь червень триватимуть магнітні бурі

Магнітна буря. Ілюстративне фото: відкриті джерела

На Сонці стався потужний спалах. Через це вже у червні Землю накриють потужні магнітні бурі, до яких варто підготуватися.

Про це повідомляє Національне агентство океанографічних та атмосферних досліджень.

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Магнітні бурі у червні

Так, магнітні бурі очікуються майже увесь червень протягом цих дат:

слабкі 1−3 червня, 8−12 червня, 28−30 червня;

середні 16 червня та 22 червня;

сильна 23 червня;

найпотужніша 28-30 червня.

Для метеозалежних людей магнітні бурі загрожують погіршенням самопочуття, зокрема, такими симптомами:

головний біль;

нудота;

"крутитиме суглоби";

висока температура;

підвищений тиск;

безсоння.

Аби послабити вплив магнітних бур на самопочуття варто більше відпочивати, гуляти на свіжому повітрі, правильно харчуватися та дотримуватися режиму сну.

Також необхідно запастися вітамінами та мінералами, збагаченими магнієм та кальцієм, які підвищують стійкість організму до стресу. Водночас вживайте менше важкої, жирної та гострої їжі.

Раніше народний синоптик Діденко попередила українців про завтрашню бурю: погода залишатиметься переважно теплою, але окремі регіони накриє грозовий фронт.

Також ми писали, що сьогодні астросиноптики прогнозували магнітну бурю. Земна магнітосфера зазнала підвищеної активності.