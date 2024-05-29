Прогноз погоди в Україні на завтра, 29 травня, від Наталки Діденко

Злива у Києві. Фото ілюстративне: УНІАН

Погода в Україні та Києві у четвер, 30 травня, продовжить залишатиметься переважно теплою. Проте, окремі регіони країни накриє грозовий фронт.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Температурна карта. Джерело: Facebook Наталки Діденко

Погода в Україні та Києві 30 травня

За словами синоптика, на заході, півночі, а також в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Черкаській областях пройдуть короткочасні дощі з грозами, а також очікуються шквальні пориви вітру.

"І навіть іноді можлива короткочасна сильна злива — будьте обережними, не затримуйтеся під час грози під старими деревами, паркуйте з прицілом на прогноз свій автомобіль, через стрибки атмосферного тиску може бути ускладнення із тиском артеріальним, боліти голова, "крутити" ноги-руки тощо", — каже вона.

На сході, більшості південних та у центральних регіонах також очікуються дощі.

Температура повітря у Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Волинській, Рівненській та у Закарпатській областях протягом дня +20...+23°С, на сході України, +26...+30°С.

На решті території впродовж дня температура повітря становитиме +23...+27°С.

У Києві 30-го травня пройдуть періодичні дощі з грозами. Температура повітря близько +24°С.

Скриншот допису Діденко

Раніше синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що цьогоріч у червні очікується аномально висока температура, яка буде вищою за середньокліматичну норму.

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