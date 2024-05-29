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Будет греметь на всю Украину — народный синоптик Диденко предупредила украинцев о завтрашней буре

29 мая 2024 13:16
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра, 29 мая, от Наталки Диденко.
Ливень в Киеве. Фото иллюстративное: УНИАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине и Киеве в четверг, 30 мая, продолжит оставаться преимущественно теплой. Однако отдельные регионы страны накроет грозовой фронт.

Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко.

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Грозовой фронт, фиксирующийся по Украине. Источник: Facebook Наталки Диденко

Погода в Украине и Киеве 30 мая

По словам синоптика, на западе, севере, а также в Одесской, Николаевской, Винницкой и Черкасской областях пройдут кратковременные дожди с грозами, а также ожидаются порывы ветра.

"И даже иногда возможен кратковременный сильный ливень — будьте осторожны, не задерживайтесь во время грозы под старыми деревьями, паркуйте с прицелом на прогноз свой автомобиль, из-за прыжков атмосферного давления может быть осложнение с артериальным давлением, болеть голова, "крутить" ноги-руки и т.д. ", – говорит она.

На востоке, большинстве южных и центральных регионах также ожидаются дожди.

Температура воздуха во Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Волынской, Ровенской и Закарпатской областях в течение дня +20...+23°С, на востоке Украины +26...+30°С.

На остальной территории в течение дня температура воздуха будет составлять +23...+27°С.

В Киеве 30 мая пройдут периодические дожди с грозами. Температура воздуха около +24°С.

Будет греметь на всю Украину — народный синоптик Диденко предупредила украинцев о завтрашней буре - фото 2
Скриншот сообщения Диденко

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в июне этого года ожидается аномально высокая температура, которая будет выше среднеклиматической нормы.

Также мы сообщали, что во время выступления группы Metallica эффектно ударила молния, видео с чем быстро распространилось по сети.

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