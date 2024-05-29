Прогноз погоды в Украине на завтра, 29 мая, от Наталки Диденко.

Будет греметь на всю Украину — народный синоптик Диденко предупредила украинцев о завтрашней буре
Погода в Украине и Киеве в четверг, 30 мая, продолжит оставаться преимущественно теплой. Однако отдельные регионы страны накроет грозовой фронт.
Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко.
Погода в Украине и Киеве 30 мая
По словам синоптика, на западе, севере, а также в Одесской, Николаевской, Винницкой и Черкасской областях пройдут кратковременные дожди с грозами, а также ожидаются порывы ветра.
"И даже иногда возможен кратковременный сильный ливень — будьте осторожны, не задерживайтесь во время грозы под старыми деревьями, паркуйте с прицелом на прогноз свой автомобиль, из-за прыжков атмосферного давления может быть осложнение с артериальным давлением, болеть голова, "крутить" ноги-руки и т.д. ", – говорит она.
На востоке, большинстве южных и центральных регионах также ожидаются дожди.
Температура воздуха во Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Волынской, Ровенской и Закарпатской областях в течение дня +20...+23°С, на востоке Украины +26...+30°С.
На остальной территории в течение дня температура воздуха будет составлять +23...+27°С.
В Киеве 30 мая пройдут периодические дожди с грозами. Температура воздуха около +24°С.
Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в июне этого года ожидается аномально высокая температура, которая будет выше среднеклиматической нормы.
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